Phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi tuyển Iran dọa bỏ World Cup

Đội tuyển Iran đã giành vé tham dự World Cup 2026 sau khi vượt qua vòng loại khu vực châu Á vào tháng 3/2025. Theo kết quả bốc thăm, đội bóng Tây Á sẽ nằm chung bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập ở giải đấu sắp tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không bận tâm tới khả năng đội tuyển Iran có thể rút khỏi World Cup (Ảnh: Daily Mail).

Tuy nhiên, trước tình hình xung đột căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, thừa nhận khả năng đội tuyển quốc gia nước này tham dự World Cup 2026 là rất thấp.

Ông Mehdi Taj cho biết: “Với những gì xảy ra hôm nay và cuộc tấn công của Mỹ, rất khó để chúng tôi có thể hướng tới kỳ World Cup 2026. Quyết định cuối cùng thuộc về các nhà quản lý thể thao”.

Phản ứng trước thông tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận ngắn gọn: “Tôi thực sự không quan tâm”.

Trong khi đó, Tổng giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá Mỹ, JT Batson, chia sẻ với Sky News: “Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhấn mạnh vào cuối tuần qua về mục tiêu tổ chức một kỳ World Cup an toàn và bảo đảm, với sự tham dự của tất cả các đội tuyển. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã đối đầu đội tuyển Iran nhiều lần tại World Cup. Cũng như bất kỳ đội nào trong số 47 đội khác tham dự giải đấu, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng”.

FIFA và Liên đoàn bóng đá Mỹ đều hy vọng Iran sẽ tiếp tục tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

FIFA cũng tỏ ra lạc quan về khả năng Iran sẽ tiếp tục tham dự World Cup. Tổng thư ký Mattias Grafstrom cho biết: “Chúng tôi đã có một cuộc họp và còn quá sớm để bình luận chi tiết về vấn đề này. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi sát các diễn biến.

Chúng tôi đã tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 tại Washington DC với sự tham dự của tất cả các đội tuyển. Dĩ nhiên, trọng tâm của chúng tôi là tổ chức một kỳ World Cup an toàn với sự góp mặt của tất cả các đội bóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với chính phủ ba nước chủ nhà là Mexico, Canada và Mỹ trong thời gian tới”.