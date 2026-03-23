Phản ứng của HLV Pep Guardiola sau khi Man City đánh bại Arsenal

"Tôi biết nói gì đây? Giành được một danh hiệu là điều quan trọng. Điều đó thật đặc biệt vì chúng tôi đã trải qua hai tuần khó khăn.

Chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh thứ 5 trong 10 năm không phải là tệ. Mỗi lần giành được một danh hiệu, mọi thứ dường như khó khăn hơn so với trước đây. Nó thực sự khó khăn vì nhiều lý do", HLV Pep Guardiola bày tỏ sau khi Man City đánh bại Arsenal với tỷ số 2-0 để giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh.

Nico O'Reilly ăn mừng cùng Erling Haaland sau bàn mở tỷ số vào lưới Arsenal ở phút 60 (Ảnh: Getty).

Hiệp 1 trận đấu diễn ra cân bằng khi không có bàn thắng nào được ghi, nhưng cục diện hiệp 2 hoàn toàn thay đổi nhờ màn toả sáng của tiền vệ 21 tuổi O'Reilly với cú đúp bàn thắng ở phút 60 và 64 để giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola giải toả cơn khát danh hiệu sau gần 2 năm không đạt được thành tích nào.

Với bản thân HLV Pep Guardiola, chiến thắng này càng có ý nghĩa vì Man City bị đánh giá thấp hơn Arsenal, nhất là khi đội chủ sân Etihad vừa bị Real Madrid loại ngay vòng 1/8 Champions League cách đây ít ngày.

"Những gì Arsenal đang làm ở Champions League thật khó tin. Trong 15 phút đầu tiên, họ đã bóp nghẹt chúng tôi, chúng tôi không thể thở nổi. Sau đó, chúng tôi giành được một vài pha tranh chấp bóng và bắt đầu chơi tốt hơn. Tôi thực sự hài lòng vì Mikel Arteta đã tạo ra một đội bóng gần như bất khả chiến bại.

Man City vẫn chưa phải là đội bóng như Arsenal hiện tại, hay như chúng tôi đã từng trong quá khứ. Điều quan trọng là chúng tôi luôn tìm ra cách để giành danh hiệu", HLV Pep Guardiola bày tỏ.

HLV Pep Guardiola ăn mừng cùng các học trò sau chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh )Ảnh: Getty).

"Khi bạn có thể giành chiến thắng với những cầu thủ còn trẻ, bạn có thể tiếp tục duy trì điều đó. Tôi cần hiểu họ. Tôi cần biết cách họ ứng xử trong những thời điểm nhất định. Ngày nay trong bóng đá hiện đại, mọi người đều rất cạnh tranh và khó chơi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ học hỏi cho tương lai và hy vọng mùa giải tới chúng ta có thể làm tốt hơn.

Thành thật mà nói, tôi rất muốn dẫn trước 9 điểm như Arsenal đang có lúc này. Nhưng giờ mọi chuyện nằm trong tay họ. Chúng tôi cần thời gian, một kỳ nghỉ dài. Tôi đã kiệt sức rồi và sau đó chúng ta sẽ xem xét từng bước một", HLV Pep Guardiola nói thêm khi được hỏi về khả năng đua tranh chức vô địch Premier League với Arsenal.

Nico O'Reilly trở thành cầu thủ người Anh thứ 3 lập cú đúp trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, tiền vệ Nico O'Reilly cũng bày tỏ sự vui mừng khi góp công lớn trong chiến thắng của Man City. "Cảm giác thật tuyệt vời. Giành chiến thắng trong trận chung kết, đánh bại Arsenal, chúng tôi biết họ giỏi như thế nào. Man City cần phải tận dụng điều này, nó sẽ tạo động lực tốt cho chúng tôi.

Hôm nay thật sự rất phấn khích. Vẫn còn chút ngỡ ngàng khi thấy tất cả người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình như vậy khi tôi ghi những bàn thắng đó. Thật sự là một cảm giác tuyệt vời và một cuối tuần sinh nhật tuyệt vời.

Cả gia đình tôi đã đến Wembley hôm nay. Họ đều đang ở trên khán đài và tôi biết họ sẽ rất phấn khích. Tôi nóng lòng muốn ăn mừng cùng họ. Từ nhỏ, tôi luôn chơi ở vị trí tiền vệ. Tôi luôn xâm nhập vòng cấm và ghi bàn. Việc được thể hiện điều đó ở cấp độ chuyên nghiệp và cao nhất là điều tốt cho tôi và giúp tôi ghi thêm nhiều bàn thắng. Một cảm giác tuyệt vời", Nico O'Reilly khẳng định.