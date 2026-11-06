Sau khi C.Ronaldo tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia, chị gái của cầu thủ này Katia Aveiro đã đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội, bày tỏ niềm tự hào về hành trình của em trai… Bên cạnh đó, cô cũng sử dụng thông điệp đầy ẩn ý.

Chị gái C.Ronaldo đăng tải bức tâm thư sau khi em trai từ giã đội tuyển quốc gia (Ảnh: Instagram).

“Chị muốn nói nhiều điều nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Cho đến lúc đó, chị chỉ muốn nói với em rằng: Em thật vĩ đại, thật phi thường. Em là một huyền thoại”, Katia Aveiro chia sẻ trên trang cá nhân.

Cả thế giới đang nói lời chia tay với em trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Với tư cách một người chị, chị cảm thấy vô cùng tự hào, một niềm tự hào lớn đến mức không thể diễn tả thành lời. Chị hiểu những cuộc chiến mà em đã trải qua, những gì em đã cống hiến cho đất nước và những dấu ấn em đã tạo dựng.

Em đã thay đổi số phận của chính mình, đồng thời đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vươn lên một tầm cao mới. Ngày em tuyên bố chia tay đội tuyển là một ngày buồn, nhưng một chu kỳ khép lại cũng đồng nghĩa với việc một hành trình mới bắt đầu. Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời. Và nếu vẫn còn những điều chưa được sáng tỏ, có lẽ ngày mai, mọi chuyện sẽ được nhìn nhận rõ ràng hơn”.

Chị gái C.Ronaldo luôn ủng hộ em trai vô điều kiện (Ảnh: Getty).

Cuối bài đăng này, Katia Aveiro viết: “Danh dự và hành trình mà em đã trải qua lớn lao hơn bất kỳ lời chia tay nào. Bức ảnh này có thể không có chất lượng tốt, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với chị. Nó lưu giữ một phần lịch sử của chúng ta, đồng thời nhắc chị nhớ rằng, trước khi trở thành Cristiano Ronaldo được cả thế giới ngưỡng mộ, em vẫn luôn là cậu em trai bé bỏng của chị. Chị yêu em và vô cùng tự hào về em”.

Trong suốt sự nghiệp, C.Ronaldo luôn nhận được sự ủng hộ của chị gái vô điều kiện. Sau vụ lùm xùm giữa C.Ronaldo và HLV Jorge Jesus vào tháng trước, Katia Aveiro vừa lên tiếng chỉ trích HLV Jorge Jesus và người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha vì “phản bội” và “vô ơn” với em trai mình.

“Khi chúng ta bị phản bội, rất khó để mọi thứ trở lại bình thường”, cô nhấn mạnh.