Phản ứng của CĐV Thái Lan khi đội nhà “trợ giúp” U19 Việt Nam

U19 Thái Lan thắng U19 Malaysia 3-2, U19 Việt Nam hy vọng đi tiếp

Trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia diễn ra vào 20h tối nay (9/6). Nếu U19 Australia thắng, U19 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết giải Đông Nam Á 2026. Nếu U19 Australia hòa hoặc thua U19 Campuchia, U19 Việt Nam sẽ bị loại.

Trong trận đấu quyết định ở bảng B giải U19 Đông Nam Á vào tối 8/6, U19 Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U19 Malaysia. Kết quả này giúp “Voi chiến” giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng khi có 9 điểm. Trong khi đó, U19 Malaysia đã chính thức bị loại.

U19 Thái Lan ăn mừng chiến thắng trước U19 Malaysia (Ảnh: Changsuek).

U19 Việt Nam tiến thêm một bước trên hành trình lọt vào bán kết giải U19 Đông Nam Á. Đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi chắc chắn xếp trên U19 Malaysia trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng. U19 Việt Nam sẽ chờ đợi kết quả trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia để biết được số phận của mình.

Nếu U19 Campuchia thất bại trước U19 Australia hoặc U19 Australia thua với cách biệt từ 7 bàn trở lên, U19 Việt Nam sẽ lọt vào bán kết. Điều đáng nói, khi ấy, đối thủ của U19 Việt Nam chính là U19 Thái Lan.

Người hâm mộ Thái Lan rất háo hức chờ đợi viễn cảnh đối đầu với U19 Việt Nam ở bán kết. Trang Krian Buriram bình luận: “U19 Thái Lan đã chơi sòng phẳng để loại U19 Malaysia và giúp U19 Việt Nam tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp. Háo hức chờ đợi trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan”.

Phía dưới bài viết, nhiều CĐV Thái Lan đã thể hiện quan điểm của mình. Người hâm mộ có tên Juma Yama viết: “Làm tốt lắm U19 Thái Lan. Các bạn đã không làm tôi thất vọng. Tôi không quan tâm tới việc đội bóng sẽ giúp U19 Việt Nam đi tiếp, mà chỉ quan trọng là cách U19 Thái Lan hướng tới chiến thắng”.

U19 Việt Nam sáng cửa lọt vào bán kết giải U19 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Natthawat Mahatthanakit lên tiếng cảnh báo: “Coi chừng đấy U19 Việt Nam. Các bạn vẫn bị loại nếu như U19 Australia hòa U19 Campuchia”.

CĐV có tên Juma Yama tuyên bố: “U19 Thái Lan trợ giúp U19 Việt Nam vì không muốn gặp U19 Australia ở bán kết. Chúng tôi muốn gặp U19 Việt Nam ở vòng đấu tới”.

Warawut Khodchawin vui mừng: “Tôi rất vui khi U19 Thái Lan tìm lại chính mình. Chúng ta hãy tiến tới trận bán kết gặp U19 Việt Nam”.

Tài khoản Yossawat Ngamsanga bình luận: “Lần đầu tiên thấy CĐV Việt Nam vui mừng khi U19 Thái Lan giành chiến thắng”.

Tương tự, tài khoản Runtasticfour có đồng quan điểm: “Thật lạ lùng khi thấy người hâm mộ Việt Nam lại cổ vũ cho Thái Lan”.

Tài khoản Eren Yeager viết: “Không phải vì U19 Thái Lan muốn trợ giúp U19 Việt Nam, mà vì U19 Malaysia quá yếu nên họ không giành nổi trận hòa”.

Người hâm mộ Nazar háo hức: “Tôi rất chờ đợi U19 Thái Lan có thể khẳng định sức mạnh trước U19 Việt Nam ở bán kết”.

Bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất (Ảnh: Wiki).