Phản ứng của CĐV Thái Lan khi bóng đá trẻ Việt Nam phát triển

Sau khi U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, trên những diễn đàn bóng đá Thái Lan đã dấy lên nhiều tranh cãi. Trong những năm qua, U17 Việt Nam và U17 Indonesia đều giành vé tham dự giải đấu cấp độ thế giới nhưng bóng đá trẻ của Thái Lan liên tiếp chịu thất bại.

CĐV chạnh lòng khi chứng kiến U17 Việt Nam tham dự World Cup (Ảnh: AFC).

Một người nêu ra quan điểm trên diễn đàn Pantip: “Các đội U17 Việt Nam hay U17 Indonesia đều giành vé tham dự World Cup U17 trong những năm qua. Điều này tác động tích cực tới công tác đào tạo trẻ của các nước này. Trong bối cảnh ấy, bóng đá Thái Lan đang ở đâu? Bao giờ chúng ta mới phát triển như họ”.

Ở dưới bài viết, nhiều CĐV Thái Lan đã để lại ý kiến trái chiều. Một người viết: “Có vẻ như bóng đá Thái Lan đã trì trệ quá lâu. Chúng ta luôn xem mình là nền bóng đá số một Đông Nam Á nên không muốn phát triển trong những năm qua”.

Người tiếp theo chỉ trích Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT): “Tôi không hiểu cách FAT chuẩn bị cho các đội bóng của Thái Lan trước mỗi giải đấu lớn. Tôi chưa hình dung ra cách họ lựa chọn cầu thủ thế nào, kích thích tâm lý chiến đấu của họ ra sao? Có vẻ như bóng đá Thái Lan vẫn giữ nguyên cách làm việc cũ. Quá lạc hậu”.

Người thứ ba bình luận: “Những người làm bóng đá Thái Lan luôn biện minh rằng không cử đội hình mạnh nhất tham dự các giải đấu. Hãy nhìn U17 Việt Nam. Họ luôn cử đội mạnh nhất, thi đấu với tinh thần cao nhất. Nhờ đó, đội bóng này đã gặt hái những thành quả tốt”.

CĐV khác bình luận: “Tôi xin nhắc lại, U17 Thái Lan nằm ở bảng đấu yếu hơn so với U17 Việt Nam. Vì vậy, xin FAT đừng đưa ra bất kỳ lý do nào. Chúng ta nên học hỏi bóng đá Việt Nam, thay vì đổ lỗi”.

U17 Việt Nam đang đi đúng hướng (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, người khác lại nêu quan điểm trái ngược: “U17 Việt Nam tham dự World Cup vì may mắn hơn so với chúng ta”.

Người tiếp theo viết: “Chúng ta đã già tới mức một ngày nào đó chứng kiến bóng đá Thái Lan thua kém so với bóng đá Việt Nam hay sao?”.

“Tôi chờ đợi đội U19 Thái Lan thi đấu ở giải Đông Nam Á trong thời gian tới. Nếu đội bóng này tiếp tục thất bại thì chúng ta cần phải xem xét lại cách làm bóng đá”, một người khác nêu quan điểm.

Vào ngày 21/5, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm vòng chung kết World Cup U17 2026. Khi ấy, U17 Việt Nam sẽ biết được đối thủ của mình ở giải đấu tới. Nhiều khả năng, đoàn quân HLV Cristiano Roland sẽ nằm ở nhóm hạt giống thứ 4.