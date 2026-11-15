Hòa U23 Qatar 1-1, U23 Việt Nam lên ngôi vô địch

"Chức vô địch rất xứng đáng. Các cầu thủ này sẽ là lứa kế cận tốt của tuyển Việt Nam sắp tới", tài khoản Dendy Ruicosta đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đội tuyển U23 Việt Nam cầm hòa U23 Qatar với tỷ số 1-1 ở lượt trận cuối cùng giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai diễn ra vào tối 14/11.

U23 Việt Nam ăn mừng chức vô địch giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai (Ảnh: VFF).

Trận hòa này vừa đủ giúp U23 Việt Nam đăng quang ngôi vương giải đấu, với thành tích 2 trận thắng và một trận hòa. Trong khi đó, việc để mất điểm trước U23 Việt Nam dù mở tỷ số trước đã khiến U23 Qatar chỉ xếp ở vị trí á quân.

Ở trận đấu trước đó ít, giờ, đội tuyển U23 Thái Lan đã đánh bại U23 Singapore với tỷ số 3-1 để giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Không chỉ giành chức vô địch, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng được vinh danh ở các giải phụ, với việc tiền đạo Nguyễn Minh Tâm giành danh hiệu Vua phá lưới đồng thời là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, trong khi danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu thuộc về thủ thành Cao Văn Bình.

“Tôi nghĩ danh hiệu này sẽ là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, cả trong màu áo CLB lẫn U23 Việt Nam”, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm chia sẻ sau trận đấu với U23 Qatar và tỏ ra hạnh phúc với chức vô địch của đội nhà.

Nhiều CĐV Đông Nam Á thừa nhận U23 Việt Nam giành chức vô địch một cách xứng đáng và đây sẽ là lứa cầu thủ nhiều tiềm năng cho đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Minh Tâm là gương mặt sáng giá nhất của đội tuyển u23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

"U23 Việt Nam với đa phần cầu thủ U19 đã chơi rất xuất sắc. Họ khiến Qatar không thể gây sức ép tấn công dù có bàn thắng mở tỷ số trước, và sau đó phải nhận bàn thua tất yếu. Chức vô địch là rất xứng đáng", tài khoản Ratana Adda đến từ Thái Lan bình luận.

"U23 Việt Nam có tiền đạo rất tốt là Minh Tâm. Cậu ta xứng đáng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu khi đóng góp 3 bàn thắng trong tổng số 5 bàn thắng của đội ở giải đấu", tài khoản Nutri Sari đến từ Indonesia nhận xét.

"Thật ra giải giao hữu này các đội không cử đội hình mạnh nhất tham dự, nhưng U23 Việt Nam cho thấy họ có sự chuẩn bị tốt để giành chức vô địch trên sân nhà. Chúc mừng các cầu thủ trẻ của Việt Nam", tài khoản Elvis Yong đến từ Singapore nhận định.

"Chúc mừng U23 Việt Nam và các cầu thủ trẻ. Danh hiệu này sẽ giúp họ tự tin hơn tại những đấu trường cao hơn trong thời gian tới", tài khoản Minh Hiếu đến từ Việt Nam chốt lại.