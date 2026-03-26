Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U23 Việt Nam hoà U23 Triều Tiên

"Đội hình U23 Việt Nam chủ yếu là những cầu thủ dưới 21 tuổi, nhưng chơi sòng phẳng trước Triều Tiên, thậm chí nếu may mắn hơn thì họ đã giành được chiến thắng", tài khoản Salma đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau trận hoà đầy nuối tiếc của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra ở Tây An (Trung Quốc).

Chỉ sau 6 phút bóng lăn, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã có bàn mở tỷ số khi Minh Tâm tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn. Bàn thắng sớm giúp U23 Việt Nam duy trì thế trận tốt trước U23 Triều Tiên và giữ vững tỷ số 1-0 cho đến hết hiệp 1.

Sang hiệp hai, cục diện trận đấu thay đổi khi U23 Triều Tiên đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép bằng lối chơi giàu thể lực. Trước áp lực ngày càng lớn, hàng thủ U23 Việt Nam không thể đứng vững và phải nhận bàn gỡ. Giữa hiệp hai, U23 Triều Tiên tìm được bàn gỡ hòa sau một pha đột phá và dứt điểm quyết đoán.

Những phút còn lại, cả hai đội dù nỗ lực nhưng không ghi được thêm bàn thắng nào và chấp nhận chia điểm ở trận ra quân. Đáng chú ý, trận đấu sau đó ít giờ giữa U23 Trung Quốc và Thái Lan cũng kết thúc với tỷ số hoà 2-2 khiến giải đấu càng thêm phần kịch tính.

Bình luận về trận hoà đáng tiếc của U23 Việt Nam, nhiều CĐV Đông Nam Á cho rằng đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã có màn thể hiện tốt khi U23 Triều Tiên là đội bóng có đẳng cấp trong khu vực.

"Triều Tiên không phải là đội bóng dễ chơi, một trận hoà phản ánh đúng thực lực của hai đội. Việt Nam cho thấy họ vẫn là đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á", tài khoản Siriwat Kachain đến từ Thái Lan bình luận.

"Việt Nam dường như chỉ sử dụng cầu thủ dưới 21 tuổi để chuẩn bị cho Olympic 2028. Họ đang có chiến lược phát triển rất rõ ràng", tài khoản Ale Smith đến từ Singapore bày tỏ.

"Bóng đá Việt Nam ngày càng mạnh, với nhiều cầu thủ có chất lượng ở các lứa đội tuyển", tài khoản Ridzuan Wan đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Giải đấu với mục tiêu học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm nên tâm lý của các cầu thủ U23 Việt Nam khá thoải mái. Hoà với Triều Tiên là tốt rồi, tiếp tục phát huy ở trận đấu với Thái Lan và Trung Quốc nhé", tài khoản Minh Hiếu đến từ Việt Nam chốt lại.