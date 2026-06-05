Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U19 Việt Nam thắng đậm U19 Myanmar

U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 5-0 ở giải Đông Nam Á

"Về mặt chất lượng, đội tuyển U19 Việt Nam vẫn tốt hơn Indonesia. Lượt trận cuối sẽ rất hấp dẫn khi hai đội mạnh nhất bảng A sẽ phân định ngôi đầu bảng", tài khoản Indra Safriadi Sinaga đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U19 Việt Nam đánh bại U18 Myanmar với tỷ số 5-0 ở lượt trận thứ hai giải U19 Đông Nam Á diễn ra vào chiều 4/6.

Sau chiến thắng 3-0 trước U19 Timor-Leste ở trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Yutaka Ikeuchi thể hiện sự tự tin khi đối đầu U19 Myanmar ở lượt trận thứ hai.

Tấn Dũng ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho U19 Việt Nam (Ảnh: AFF).

Sau gần nửa giờ gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự của đối thủ, U19 Việt Nam cuối cùng cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 29 nhờ pha đánh đầu đẹp mắt của Tấn Dũng từ quả đá phạt góc của đội nhà bên cánh phải.

Trước khi hiệp 1 khép lại, "Rồng vàng" kịp nhân đôi cách biệt với pha lập công của Công Hậu. Ngay đầu hiệp 2, U19 Việt Nam đã vượt lên dẫn trước 3-0 với pha dứt điểm quyết đoán của Văn Bách trong vòng cấm. Trong những phút còn lại, dù chơi không quá quyết liệt nhưng U19 Việt Nam vẫn ghi thêm 2 bàn thắng từ các pha dứt điểm của Duy Khang và Thiên Phú để ấn định chiến thắng 5-0 cho đội nhà.

Chiến thắng đậm này giúp U19 Việt Nam có lợi thế lớn ở lượt trận cuối khi đối đầu với đội chủ nhà đồng thời là đương kim vô địch U19 Indonesia, khi cùng có 6 điểm như đối thủ sau hai lượt trận nhưng hơn hiệu số bàn thắng (U19 Việt Nam dương 8, trong khi U19 Indonesia dương 6 do chỉ thắng U19 Timor-Leste ở lượt trận thứ 2 với tỷ số 3-0).

Vì vậy ở lượt trận cuối, U19 Việt Nam chỉ cần không để thua trước U19 Indonesia sẽ cầm chắc tấm vé vào bán kết với tư cách là đội đầu bảng. Nhiều CĐV Đông Nam Á cũng thừa nhận U19 Việt Nam tỏ ra xuất sắc hơn so với U19 Indonesia sau hai lượt trận.

"Không ngạc nhiên khi Myanmar để thua Việt Nam cả. Chênh lệch về đẳng cấp cũng như nỗi sợ về tâm lý khi đối đầu khiến Myanmar luôn để thua trước Việt Nam", tài khoản Ye Swan đến từ Myanmar thất vọng bày tỏ về trận thua bạc nhược của đội nhà.

"Bóng đá Myanmar từ năm 2021 đến nay chơi tệ quá. Trước đó thì Myanmar luôn nằm trong 4 đội vào bán kết", tài khoản Saw Banso Giez cũng đến từ Myanmar nói thêm.

"Đối thủ của U19 Indonesia ở lượt đấu cuối là U19 Việt Nam. Indonesia buộc phải đánh bại Việt Nam để giành ngôi đầu bảng và chắc chắn tấm vé vào bán kết. HLV Nova phải thực sự chỉ huy các cầu thủ tốt, bởi vì Việt Nam hiện đang trở nên mạnh mẽ, mặc dù đội tuyển U19 Việt Nam từng bị Indonesia đánh bại 5-0, nhưng bây giờ họ đã bắt đầu cải thiện chất lượng đội hình rất nhiều", tài khoản Bang Herman Fjbb đến từ Indonesia bình luận.

Các CĐV Đông Nam Á cho rằng trận đấu giữa U19 Việt Nam và Indonesia ở lượt đấu cuối sẽ rất gay cấn và hấp dẫn (Ảnh: CNN Indonesia).

"Ơn trời thì chúng ta vẫn thắng Timor-Leste. Thành thật mà nói trận gặp Myanmar chúng ta chơi tệ quá. Hy vọng họ sẽ phát huy hết sức mạnh để có thể đánh bại Việt Nam ở lượt đấu cuối", tài khoản Adi Fua cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Bảng đấu này chỉ có trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam ở lượt đấu cuối mới đáng xem. Tôi vẫn đánh giá U19 Việt Nam cao hơn so với U19 Indonesia", tài khoản Pansa Mongkol đến từ Thái Lan nhận định.

"Kỹ thuật cá nhân và lối chơi tập thể của U19 Việt Nam khá tốt. Chúng ta sẽ không ngại gì khi đối đầu với Indonesia. Chỉ cần giữ vững sự tự tin, bản lĩnh sẽ có chiến thắng", tài khoản Quang Minh đến từ Việt Nam khẳng định.