Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U17 Việt Nam thắng kịch tính U17 Australia

U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á

"Phải công nhận U17 Việt Nam đá rất hay và bình tĩnh. Tôi nghĩ đây là thế hệ vàng của đội tuyển quốc gia của họ trong tương lai. Tôi dự đoán họ sẽ là đội giành chức vô địch U17 Đông Nam Á", tài khoản Randy Mafaresa đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 ở trận bán kết diễn ra vào tối 22/4 (giờ Việt Nam).

U17 Việt Nam gây ấn tượng khi ngược dòng đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 (Ảnh: VFF).

Ở trận đấu diễn ra trên sân vận động Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia), đội tuyển Australia nhập cuộc tốt hơn khi có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 10. Đó là tình huống mà Becvinovski dứt điểm tuyệt đẹp, đưa bóng găm vào góc cao khung thành, không cho thủ thành Xuân Hoà có cơ hội cản phá.

Bị thủng lưới sớm nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết để tạo ra thế trận chủ động trong suốt hiệp 1. Sau khi bị trọng tài từ chối một quả phạt đền ở phút 38, các cầu thủ U17 Việt Nam cuối cùng vẫn được hưởng một quả phạt đền ở phút 45+1 khi VAR xác định Đại Nhân bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Đại Nhân dứt điểm không thành công, rất may Mạnh Cường vẫn kịp lao vào đánh đầu mang về bàn gỡ hoà 1-1 cho U17 Việt Nam và đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam tạo ra thế trận tấn công mạnh mẽ và có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 60, khi Nguyễn Lực dễ dàng đệm bóng cận thành sau đường căng ngang thuận lợi của Minh Thuỷ. Các cầu thủ U17 Australia buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà, nhưng Savic phải nhận thẻ đỏ ở phút 90+3 và chấp nhận để thua chung cuộc trước U17 Việt Nam với tỷ số 1-2.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Cristiano Roland giành vé vào chung kết và tái đấu với U17 Malaysia khi đội bóng từng nhận thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam ở vòng bảng đã đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0 ở trận bán kết trước đó ít giờ.

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã ca ngợi chiến thắng ấn tượng của U17 Việt Nam khi đánh bại đội bóng được đánh giá rất mạnh là U17 Australia, đồng thời cho rằng đoàn quân của HLV Cristiano Roland sáng giá giành chức vô địch ở giải đấu năm nay.

Cầu thủ và ban huấn luyện U17 Việt Nam ăn mừng sau khi đánh bại U17 Australia để giành vé vào chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: VFF).

"Chúc mừng U17 Việt Nam. Các bạn xứng đáng để giành chức vô địch năm nay. Dù sao thì Indonesia cũng có quyền tự hào là đội bóng duy nhất có thể cầm hoà U17 Việt Nam ở giải đấu này", tài khoản Salma đến từ Indonesia bình luận.

"Đội U17 Việt Nam năm nay thực sự rất mạnh. Thật khó để cản trở họ giành chức vô địch năm nay", tài khoản Chutipong Yeesuntiar đến từ Thái Lan bày tỏ.

"Các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn nên thận trọng. U17 Malaysia sau khi để thua U17 Việt Nam 0-4 thì họ càng đá càng hay. Trận chung kết sẽ không dễ dàng gì cho cả hai đội", tài khoản Natthawat Mahatthanakit đến từ Thái Lan cảnh báo.

"Thật là thú vị. U17 Malaysia sẽ có cơ hội phục thù sau trận thua 0-4 ở vòng bảng. Chúng tôi sẽ khiến Việt Nam phải nhận trái đắng ở trận chung kết", tài khoản Emu Edott đến từ Malaysia tuyên bố.

"Chúc mừng các chàng trai trẻ Việt Nam. Thật đáng tiếc khi đội tuyển chúng tôi không thể gặp các bạn ở trận chung kết. Các cầu thủ Lào vẫn cần học hỏi nhiều ở bản lĩnh và kinh nghiệm của U17 Việt Nam", tài khoản Pheng Dml đến từ Lào cho biết.

"Lối đá kỹ thuật, tự tin và xử lý chững chạc. Tôi chưa bao giờ thấy một lứa U17 nào của Việt Nam đá hay, yên tâm và cống hiến như vậy. Hãy tiếp tục phát huy ở trận chung kết để giành chức vô địch nhé", tài khoản Đức Hiếu đến từ Việt Nam nhấn mạnh.

"Lứa U17 Việt Nam này quá tiềm năng, lối đá thì rất nét. Mong những năm tới các em vẫn giữ được phong độ. Công nhận ông HLV của lứa U17 này cũng hay thật", tài khoản Hùng Dương cũng đến từ Việt Nam chốt lại.