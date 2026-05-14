Phản ứng của CĐV châu Á khi U17 Việt Nam giành vé dự World Cup

U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, giành vé vào tứ kết

"Cảm ơn U17 Việt Nam. Cuối cùng Đông Nam Á cũng có niềm tự hào khi có một đội lọt vào World Cup 2026. Indonesia và các quốc gia châu Á khác phải ủng hộ họ tại giải thế giới", tài khoản Ustadin Pulsa đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á diễn ra vào rạng sáng 14/5 (giờ Việt Nam).

U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại U17 UAE để giành vé dự World Cup 2026 (Ảnh: AFC).

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland tiến vào tứ kết với tư cách là đội đứng đầu bảng mà còn giúp "Những chiến binh Sao vàng" giành vé dự World Cup U17 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12 năm nay.

Trước trận đấu mang tính quyết định tại vòng bảng này, U17 Việt Nam gặp bất lợi lớn khi để thua đậm U17 Hàn Quốc ở vòng đấu trước và bắt buộc phải giành chiến thắng trước U17 UAE để chắc suất vào vòng tứ kết. Khó khăn càng chồng chất với U17 Việt Nam khi phải nhận bàn thua trước U17 UAE ngay khi bóng lăn chỉ mới 17 giây.

Dù vậy đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã thể hiện bản lĩnh khi có bàn gỡ hoà ở phút 41 nhờ pha lập công của tiền vệ Nguyễn Lực. U17 Việt Nam tiếp tục có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 48 và lần này người lập công là Minh Thuỷ.

Tuy nhiên, U17 UAE cho thấy họ không dễ bị khuất phục với bàn san bằng tỷ số 2-2 ở phút 56 sau pha dứt điểm quyết đoán của Mahrous từ ngoài vòng cấm. Dù vậy ở phút 69, từ quả phạt góc của đội nhà, Mạnh Cường bật cao đánh đầu ghi bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.

Nhiều CĐV châu Á đã lên tiếng ca ngợi bản lĩnh của U17 Việt Nam khi ngược dòng đánh bại U17 UAE và trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé dự World Cup U17.

"U17 Việt Nam cho thấy trận thua Hàn Quốc chỉ là tai nạn. Cuối cùng họ cũng đứng nhất bảng đấu trong khi Hàn Quốc dù bất bại cả 3 trận đấu cũng chỉ đứng nhì bảng. Chúc mừng cả U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc đã giành vé vào World Cup", tài khoản Kwangho Yoon đến từ Hàn Quốc bày tỏ.

"Tấm vé dự World Cup rất xứng đáng. U17 Việt Nam chứng tỏ sức mạnh của đương kim vô địch Đông Nam Á. Cả khu vực sẽ cổ vũ cho các bạn tại World Cup sắp tới", tài khoản Ohoitenan Fajar đến từ Indonesia ca ngợi.

Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U17 UAE (Ảnh: AFC).

"Bóng đá trẻ Thái Lan vẫn cần phải học hỏi từ Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà họ vô địch Đông Nam Á và giành vé dự World Cup. Lứa trẻ của họ rất tiềm năng và sẽ là nhân tố chất lượng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai", tài khoản Chanapol Wongdarawan đến từ Thái Lan bình luận.

"U17 Việt Nam đã thua ở phút đầu tiên, nhưng sau đó đã giành vé dự World Cup với chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U17 UAE. Thật không thể tin được! Tinh thần và nỗ lực của họ thực sự đáng ngưỡng mộ", tài khoản Lucky Luke đến từ Singapore nhấn mạnh.

"Thành thật mà nói, tôi thích lối chơi của U17 Việt Nam. Họ có kỹ thuật tốt, kiểm soát bóng tốt, chuyền bóng tốt, hiếm khi để mất bóng và tinh thần đồng đội tuyệt vời. Trong khu vực Đông Nam Á, tôi thích Việt Nam nhất", tài khoản Myo Naing Win đến từ Myanmar cho biết.

"Bóng đá trẻ Việt Nam đã đạt được những thành công đáng nể trong những năm gần đây, đặc biệt là ở các cấp độ U23 và U17. Các cầu thủ đã thể hiện tài năng, kỷ luật và tinh thần chiến đấu tuyệt vời trong các giải đấu khu vực và quốc tế.

Những thành tích này chứng minh rằng Việt Nam đang đầu tư hiệu quả vào phát triển bóng đá trẻ và xây dựng một tương lai đầy hứa hẹn cho đội tuyển quốc gia", tài khoản Nguyễn Phương đến từ Việt Nam chốt lại.