U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan 3-0

Tối 10/11, U23 Việt Nam đã gây ấn tượng khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U23 Thái Lan ở giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai. Minh Tâm là người hùng của U23 Việt Nam khi đóng góp cú đúp. Bàn thắng còn lại của đội bóng nhờ công của Williams Minh Hoàng.

U23 Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng trước U23 Thái Lan (Ảnh: Trần Hào).

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng với 3 điểm. U23 Singapore và U23 Qatar xếp thứ hai với một điểm. U23 Thái Lan xếp cuối cùng khi chưa có điểm nào.

Bình luận về chiến thắng của U23 Việt Nam, tờ Super Ball (Indonesia) có bài viết: “U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan ở giải giao hữu”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam quyết tâm phục hận sau trận thua 0-1 trước U23 Thái Lan ở giải giao hữu CFA Team China vào tháng 3.

U23 Thái Lan khởi đầu tốt với những pha tấn công đáng chú ý nhưng sau đó, U23 Việt Nam dần kiểm soát thế trận và hướng trận đấu theo ý mình. Họ chỉ mất 17 phút để xuyên thủng mành lưới của U23 Thái Lan nhờ cú đánh đầu của Minh Tâm. U23 Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh thế trận và có bàn thắng thứ hai ngay trước giờ nghỉ. Minh Tâm hoàn tất cú đúp bằng một pha đánh đầu đẹp mắt.

Trong hiệp hai, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu sau khi có lợi thế dẫn trước. U23 Thái Lan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Cuối trận đấu, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có thêm bàn thắng do công của Williams Minh Hoàng. Đây là trận đấu mà U23 Thái Lan gặp quá nhiều khó khăn. Trong khi đó, U23 Việt Nam có sự khởi đầu thành công ở giải đấu trên sân nhà”.

Báo Thái Lan thừa nhận đội nhà thua kém U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Hào).

Trang Kiran Buriram (Thái Lan) thừa nhận: “U23 Thái Lan không thể chống đỡ nổi U23 Việt Nam. Thậm chí, trong cả hiệp 1, đoàn quân HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không có nổi cơ hội đáng chú ý nào. Trong khi đó, U23 Việt Nam có tới 11 lần uy hiếp khung thành đối phương.

U23 Việt Nam áp đảo hoàn toàn, liên tục tấn công và giành chiến thắng xứng đáng với tỷ số 3-0 trước U23 Thái Lan. Các cầu thủ Việt Nam có thể hình tốt, thường chiến thắng trong các cuộc đối đầu tay đôi.

U23 Thái Lan học hỏi được nhiều điều sau thất bại này. Chuyện gì đang xảy ra với bóng đá Thái Lan? Thất bại trước các đội tuyển Việt Nam dường như đã trở thành chuyện bình thường?”.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Singapore vào lúc 19h ngày 12/11.