Pep Guardiola sẵn sàng chi đậm chiêu mộ sao gốc Việt đắt nhất thế giới

Ibrahim Maza sinh năm 2005. Cầu thủ này có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam và trưởng thành từ nền bóng đá Đức. Cuối cùng, Ibrahim Maza đã quyết định chọn đội tuyển Algeria để cống hiến, bất chấp việc từng khoác áo các đội U18, U19 và U20 của Đức.

Trong những năm qua, tiền vệ 21 tuổi đã ghi dấu ấn mạnh mẽ. Mùa hè năm ngoái, anh chuyển sang Leverkusen từ Hertha Berlin với giá 12 triệu euro. Giờ đây, Ibrahim Maza đã được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 40 triệu euro. Tính tới thời điểm này, anh đang là cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất thế giới.

Sau 38 trận ra sân cho Leverkusen ở mùa giải này, Ibrahim Maza đã ghi được 5 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo. Nhờ đó, anh đang lọt vào mắt xanh của HLV Pep Guardiola. Man City đang trong quá trình tái thiết đội hình. HLV người Tây Ban Nha rất ấn tượng với tiềm năng của ngôi sao gốc Việt.

Man City sẽ chia tay nhạc trưởng Bernardo Silva sau khi mùa giải kết thúc. Chính vì vậy, Ibrahim Maza là lựa chọn thích hợp để thay thế. Cầu thủ sinh năm 2005 có nhãn quan chiến thuật và tạo đột biến rất tốt.

Theo một vài nguồn tin ở Đức, Leverkusen hét giá 70 triệu euro trong bối cảnh Ibrahim Maza vẫn còn hợp đồng đến năm 2030. Man City sẵn sàng chi đậm trong vụ này. Họ sẽ có động thái mạnh mẽ hơn vào mùa hè, sau khi chứng kiến cầu thủ này thi đấu ở World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Algeria.

Ở World Cup 2026, Algeria sẽ nằm chung bảng với Argentina, Áo và Jordan. Đây là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Ibrahim Maza. Anh là cầu thủ nhận được sự quan tâm đặc biệt ở Algeria.