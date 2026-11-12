Tối 11/11, tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Cổ động viên tuyển Việt Nam tạo một không khí náo nhiệt ngay từ khi trái bóng chưa lăn bởi hàng trăm sắc áo đỏ trên khán đài sân Thiên Trường.

Hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao, hy vọng tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

Tuyển Việt Nam sớm đẩy cao đội hình, chủ động kiểm soát thế trận và tổ chức các pha lên bóng ở hai hành lang cánh. Phía bên kia, Đài Loan chơi thấp, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội tổ chức phản công.

Sau những phút đầu chơi thăm dò, tuyển Việt Nam bắt đầu đẩy cao tốc độ và liên tiếp gây sức ép lên phần sân đối phương.

Phút 22, sai lầm trong đường chuyền của cầu thủ Đài Loan tạo cơ hội để Olaha Mạnh Đức cướp bóng, phối hợp cùng Hồng Phúc rồi băng vào dứt điểm ở cự ly gần, đánh bại thủ môn Huang Chiu-Lin, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Olaha Mạnh Đức có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam và nhanh chóng để lại dấu ấn.

Bị dẫn bàn, Đài Loan chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm cơ hội gỡ hòa nhưng các pha tấn công chưa đủ sức gây khó khăn cho hàng thủ Việt Nam. Đội chủ nhà vẫn duy trì thế trận chắc chắn, bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 khi hiệp đấu đầu tiên khép lại.

Bước vào hiệp hai, tuyển Việt Nam vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng và chủ động đẩy cao đội hình. Các học trò của HLV Kim Sang Sik tiếp tục tổ chức nhiều đợt tấn công, buộc hàng thủ Đài Loan phải lùi sâu chống đỡ.

Phút 58, Đình Bắc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Nhận bóng bên hành lang trái, tiền đạo tuyển Việt Nam tự tin đột phá vào vòng cấm trước khi thực hiện động tác ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương. Từ góc sút thuận lợi, Đình Bắc tung cú cứa lòng đưa bóng về góc xa khung thành.

Sau đó, Đài Loan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng các pha tấn công thiếu sự gắn kết và độ chính xác ở những tình huống quyết định. Hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung, hóa giải các đợt lên bóng của đối phương.

Ở chiều ngược lại, các học trò của HLV Kim Sang Sik cũng tạo thêm một số cơ hội để nới rộng cách biệt. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của đội chủ nhà chưa mang lại bàn thắng, trong đó có tình huống đánh đầu đưa bóng đi vọt xà của Văn Tùng.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho tuyển Việt Nam. Đây là trận giao hữu đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong đợt tập trung tháng 11. Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan vào 19h ngày 17/11.