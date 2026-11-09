Rachel Apa từng là vận động viên khúc côn cầu trên cỏ tại Đại học Bucknell (Mỹ). Nối tiếp nguồn cảm hứng từ người ông từng qua đời vì bệnh Parkinson vào năm 2022, cô dành nhiều tháng tập luyện dốc sức cho giải New York City Marathon. Mục tiêu của Rachel không chỉ là chinh phục giới hạn bản thân mà còn để gây quỹ giúp đỡ các bệnh nhân Parkinson.

Rachel Apa (số áo 11), vận động viên khúc côn cầu trên cỏ tại Đại học Bucknell - Mỹ (Ảnh: FOX 43).

"Ông dạy tôi phải luôn nỗ lực vượt qua giới hạn và đón nhận thử thách. Tôi đã chứng kiến căn bệnh dần tước đi sự tự do vận động của ông", Rachel nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân. Sự nhiệt huyết của cô gái 24 tuổi cùng các đồng đội đã giúp họ quyên góp được hơn 21.000 USD (hơn 535 triệu đồng), vượt xa mục tiêu 4.000 USD (khoảng 102 triệu đồng) ban đầu.

Tại giải đua, mẹ của Rachel có mặt ở km thứ 14 để ghi lại khoảnh khắc con gái rạng rỡ mỉm cười. Trong khi đó, cha cô, ông Steve theo dõi hành trình của con qua ứng dụng trực tuyến.

Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu ở km thứ 18 khi Rachel gửi cho cha tin nhắn vỏn vẹn một từ: "Đau". Đến km thứ 19, cô tiếp tục nhắn: "Đau, đau quá". Khi tiến gần đến chặng cuối qua Công viên Trung tâm (Central Park) chỉ còn cách vạch đích vỏn vẹn 2km, Rachel bất ngờ đổ gục.

Hai bác sĩ tại hiện trường cùng nhân viên y tế đã lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) và đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa suốt nhiều giờ, Rachel đã không thể qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào tối cùng ngày.

Cha của Rachel cho biết các bác sĩ xác định nguyên nhân tử vong của cô là do hội chứng tiêu cơ vân (rhabdomyolysis). Đây là tình trạng cấp tính nguy hiểm khi các mô cơ bị tổn thương nghiêm trọng bị phân hủy, giải phóng các chất độc hại vào máu gây suy đa tạng.

Sự ra đi đột ngột của một cựu VĐV năng động, sở hữu "sức khỏe hoàn hảo" như Rachel Apa là lời nhắc nhở cay đắng cho cộng đồng chạy bộ. Ngay cả những người có thể lực tốt nhất vẫn có thể gặp rủi ro y tế nghiêm trọng trong các hoạt động thể thao cường độ cao.

Khoảnh khắc Rachel Apa tươi cười trên đường chạy được mẹ cô ghi lại tại giải New York City Marathon (Ảnh: FOX 43).

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu cảnh báo của tiêu cơ vân bao gồm: đau cơ dữ dội, yếu cơ bất thường và nước tiểu có màu sẫm. Khi xuất hiện các triệu chứng này, VĐV cần dừng lại và can thiệp y tế ngay lập tức.

Sự ra đi của Rachel Apa để lại niềm xót xa vô hạn cho gia đình, bạn bè và cộng đồng marathon quốc tế khi một trái tim nhân ái đã ngừng đập ngay trước ngưỡng cửa lịch sử của chính mình.