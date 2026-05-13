Những điểm yếu của U17 UAE mà U17 Việt Nam có thể khai thác

Đại diện Tây Á luôn có thói quen khởi đầu đầy hứng khởi trong mọi trận đấu. Tận dụng kỹ thuật cá nhân và tốc độ nhỉnh hơn, U17 UAE thường dồn ép đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thực tế, họ đã mở tỷ số từ rất sớm ở cả hai trận gặp U17 Hàn Quốc (phút thứ 8) và U17 Yemen (phút 25).

U17 UAE phải nhận thất bại trước U17 Yemen ở cuối trận (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, càng về cuối trận đội bóng này càng bộc lộ ra những sơ hở. Sự sa sút về thể lực kéo theo khả năng tập trung kém ở hệ thống phòng ngự đã khiến họ phải trả giá đắt. U17 UAE để Hàn Quốc gỡ hòa 1-1 ở phút 88 và bị Yemen lội ngược dòng thắng 3-2 với bàn thua quyết định ở phút 85.

Cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm phân tích: "Cầu thủ UAE thi đấu rất kỹ thuật, nhỉnh hơn Yemen về chất lượng cá nhân. Nhưng xét về khả năng va chạm và quyết tâm, họ lại thua kém đối thủ. Điều này khiến UAE càng về cuối trận càng mất tập trung".

Từ những dữ liệu này, lối chơi của U17 Việt Nam trong cuộc đối đầu sắp tới đã trở nên rõ ràng hơn. Điều mà các học trò HLV Cristiano Roland cần làm là phải giữ được cái đầu lạnh trong hiệp một. Việc để thủng lưới sớm sẽ tiếp thêm sự hưng phấn cho đối thủ và khiến trận đấu trở nên cực kỳ khó khăn cho đại diện Đông Nam Á.

Ngược lại, nếu duy trì được thế trận chặt chẽ, U17 Việt Nam có thể tận dụng sự nôn nóng và hụt hơi của đối thủ trong khoảng 15 phút cuối trận. Đây là thời điểm hệ thống phòng ngự của UAE bộc lộ nhiều khoảng trống nhất, tạo điều kiện cho các chân sút Việt Nam thực hiện những pha phản công sắc lẹm.

U17 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại U17 UAE (Ảnh: AFC).

Nhiệm vụ của U17 Việt Nam hiện không quá phức tạp khi chúng ta đang nắm quyền tự quyết trong tay. Một chiến thắng trước U17 UAE sẽ giúp Việt Nam chắc suất đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả các trận còn lại.

Trong trường hợp chia điểm, thầy trò HLV Roland vẫn có cơ hội lớn vào tứ kết nếu ở trận đấu cùng giờ, U17 Hàn Quốc không để thua trước U17 Yemen.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE ở lượt cuối bảng C giải U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 14/5.