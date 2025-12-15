Từ Giải đua xe Mô tô châu Á (ARRC), Malaysia Superbike Championship (MSBK) đến Thailand Talent Cup 2025 (TTC), mỗi chặng đua là một thử thách, mỗi vòng bánh lăn là một bước tiến trong hành trình đưa đua xe thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế. Cùng điểm lại những dấu ấn đáng nhớ của Honda Racing Vietnam trong mùa giải 2025.

ARRC 2025 - Đấu trường nhiều thử thách

Chinh chiến tại Giải đua xe Mô tô châu Á 2025, Honda Racing Vietnam với bộ ba tay đua Cao Việt Nam (mã số xe 65), Nguyễn Hữu Trí (mã số xe 18) và Nguyễn Tôn Anh Phú (mã số xe 19) đã để lại nhiều dấu ấn. 6 chặng đua trên 4 quốc gia là những bài kiểm tra khắc nghiệt cả về kỹ thuật lẫn tinh thần thi đấu.

Cao Việt Nam (ngoài cùng bên phải) đã mang về một vị trí trong top 3 tại Giải đua xe Mô tô châu Á 2025 (Ảnh: HVN).

Ngay từ chặng mở màn tại Thái Lan, Cao Việt Nam đã mang về một vị trí trong top 3, khởi đầu mùa giải với đầy khí thế. Thế nhưng, ARRC luôn là sân chơi khốc liệt với sự cạnh tranh gay gắt đến từ những đội đua mạnh trong khu vực. Mỗi chặng tiếp theo là một thử thách lớn hơn khi các đối thủ không ngừng nâng cấp “chiến mã” và chiến thuật thi đấu.

Dù không thể duy trì vị trí trên bục podium ở những chặng sau, nhưng tinh thần thi đấu của các tay đua Việt Nam không bị lung lay. Ba tay đua của Honda Racing Vietnam vẫn quyết tâm thi đấu, cố gắng cải thiện thành tích qua từng chặng đấu.

Kết thúc mùa giải ARRC 2025, Honda Racing Vietnam xếp thứ 8/18 đội tham dự. Trong đó, Cao Việt Nam đạt 54 điểm, xếp thứ 12/43. Nguyễn Hữu Trí giành 26 điểm, xếp thứ 17 và Nguyễn Tôn Anh Phú đạt 8 điểm xếp thứ 32.

MSBK 2025 - Mùa giải bứt phá và đậm dấu ấn

Tiếp tục hành trình chinh phục đấu trường Malaysia Superbike Championship - giải đua môtô hàng đầu tại Malaysia, Honda Racing Vietnam bước vào mùa giải 2025 với thử thách mới khi lần đầu tiên chinh chiến ở hạng mục MSBK600.

Cao Việt Nam có tới 3 lần bước lên bục podium trong tổng 4 chặng tại MSBK 2025 (Ảnh: HVN).

Ngay trong lần chào sân ở thể thức đầy khốc liệt này, đội đua Honda Racing Vietnam đã tạo nên một mùa giải khởi sắc, để lại dấu ấn rõ nét với hàng loạt màn trình diễn ấn tượng. Cao Việt Nam thi đấu ổn định, đầy bản lĩnh và có tới 3 lần bước lên bục podium trong tổng 4 chặng. Qua đó kết thúc mùa giải MSBK600 2025 trong top 3 chung cuộc - một thành tích đáng tự hào.

Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của Cao Việt Nam, tay đua trẻ Nguyễn Tôn Anh Phú (ngoài cùng bên trái) và Ngô Nguyễn Việt Tuấn cũng góp phần vào thành tích tự hào của Honda Racing Vietnam (Ảnh: HVN).

Ở hệ đua MSBK250, hai tay đua trẻ Nguyễn Tôn Anh Phú và Ngô Nguyễn Việt Tuấn cũng lần lượt mang về những điểm nhấn đáng chú ý: Anh Phú giành podium P2 tại chặng 3, còn Việt Tuấn thi đấu bứt phá ở chặng cuối với vị trí P3.

Với 3/4 tay đua chạm tay vào bục podium, Honda Racing Vietnam đã có một mùa giải MSBK 2025 đầy bứt phá, khẳng định rõ tiềm năng và sự trưởng thành của các tay đua Việt trong môi trường đua xe quốc tế khắc nghiệt.

TTC 2025 - Dấu ấn của các tay đua trẻ

Với mục tiêu ươm mầm thế hệ tay đua tương lai, Honda Racing Vietnam tiếp tục đưa hai gương mặt trẻ Nguyễn Hữu Trí (mã số xe 23) và Ngô Nguyễn Việt Tuấn (mã số xe 15) chinh chiến tại Thailand Talent Cup 2025 - sân chơi tốc độ dành riêng cho các tay đua trẻ Đông Nam Á.

Tay đua trẻ Nguyễn Hữu Trí cho thấy sự trưởng thành qua các chặng đua (Ảnh: HVN).

Thi đấu ở hạng mục NSF250, cả hai không chỉ mang đến những pha tranh tài kịch tính mà còn giành được các vị trí trên bục podium, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc cả về kỹ năng lẫn bản lĩnh thi đấu. Kết thúc mùa giải TTC 2025, Việt Tuấn giành 73,5 điểm, xếp thứ 8, còn Hữu Trí giành 71,5 điểm, xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp.

IATC 2025 - Nỗ lực vươn tầm châu lục

Năm 2025 cũng chứng kiến dấu ấn của Honda Racing Vietnam tại Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) - giải đấu uy tín dành cho các tay đua trẻ hàng đầu châu Á. Nguyễn Hữu Trí (mã số xe 18) là đại diện duy nhất của đội đua góp mặt, sau khi vượt qua gần 100 ứng viên ở vòng tuyển chọn.

Honda Racing Vietnam đã có những dấu ấn đáng nhớ trong mùa giải 2025 (Ảnh: HVN).

Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ mạnh trong khu vực, Hữu Trí vẫn giữ vững tinh thần thi đấu kiên cường và không ngừng học hỏi qua từng chặng đua. Kết thúc mùa giải IATC 2025, tay đua số 18 ghi được 14 điểm, xếp hạng 22 chung cuộc, đánh dấu một năm đầy trải nghiệm quý giá trên hành trình khẳng định bản lĩnh Việt ở đấu trường đua xe quốc tế.

Mùa giải 2025 của Honda Racing Vietnam đã khép lại. Mỗi podium giành được tại các sân chơi quốc tế không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là thành quả cho nỗ lực không mệt mỏi của toàn đội, từ tay đua đến đội ngũ kỹ thuật viên.

Bước sang mùa giải mới, Honda Racing Vietnam được kỳ vọng sẽ giữ vững tinh thần “Keep Fighting”, hướng đến những mục tiêu cao hơn và thực hiện sứ mệnh tiếp tục nâng tầm motorsport Việt Nam trên bản đồ khu vực.