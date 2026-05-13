Những chiến thắng ấn tượng ở giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026

Ở trận đấu sớm thuộc bảng B, cuộc đối đầu giữa TPHCM và Hà Nội I diễn ra hấp dẫn đúng với kỳ vọng khi cả hai đều là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Với lực lượng sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, TPHCM là đội tạo được thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian.

Phút 26, đội bóng phía Nam được hưởng quả phạt đền sau tình huống Trần Thị Thu Xuân bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Joelma dứt điểm chính xác mở tỉ số 1-0 cho TPHCM. Bàn thắng giúp trận đấu diễn ra sôi nổi hơn, tuy nhiên hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, TPHCM tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 52, sau pha phối hợp tấn công bên cánh, Huỳnh Như băng vào dứt điểm uy lực nâng tỉ số lên 2-0.

Dù vậy, Hà Nội I không buông xuôi và có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 72 khi được hưởng quả phạt đền. Hải Yến thực hiện thành công, ghi bàn đưa tỉ số xuống còn 1-2. Những phút còn lại, Hà Nội I nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của TPHCM. Chung cuộc, TPHCM giành chiến thắng 2-1.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, chủ nhà Thái Nguyên T&T có màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng đậm trước Hà Nội II. Ngay phút thứ 8, Thúy Hằng mở tỉ số cho đội chủ nhà sau pha xử lý khéo léo vượt qua thủ môn đối phương trước khi dứt điểm vào lưới trống. Phút 42, Bích Thùy nhân đôi cách biệt với cú sút đẹp mắt sau đường kiến tạo của chính Thúy Hằng.

Bước sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T tiếp tục áp đảo và ghi thêm 6 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng 8-0. Ngoại binh Rebecca Luke cũng góp công giúp đội bóng xứ chè có ngày ra quân hoàn hảo tại giải đấu năm nay.