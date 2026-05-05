Nhiều ngôi sao V-League tham gia giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026

Ngày 5/5, lễ ra mắt giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia (VPL) 2026 đã diễn ra tại Hà Nội. Giải do Công ty cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Năm nay, VPL bước sang mùa giải thứ 7, đánh dấu cột mốc mới trên hành trình 13 năm phát triển, từng bước chuyên nghiệp hóa, góp phần xây dựng chân đế vững chắc cho bóng đá Việt Nam.

Như những mùa giải trước, các đội bóng VPL mùa này sẽ tiếp tục mời một số tuyển thủ quốc gia, ngôi sao V-League thi đấu, góp phần làm tăng sức hấp dẫn và cạnh tranh cho giải đấu.

Vòng loại VPL-S7 sẽ khởi tranh từ ngày 9/5 đến 12/7 trên toàn quốc. Trong đó, 12 đội miền Bắc thi đấu ở sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Hoàng Liệt (Hà Nội), 12 đội miền Nam tranh tài ở sân vận động Phước Long (TP.HCM), và 8 đội miền Trung và Tây Nguyên thi đấu ở sân Đầm Sen (TP Đà Nẵng).

8 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết toàn quốc, diễn ra từ ngày 18-7 đến 25-7 tại sân Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Hoàng Liệt (Hà Nội). Giải thưởng cho đội vô địch mùa này chưa được công bố.

6 mùa giải trước, Đại Từ là đội vô địch nhiều nhất, với 2 lần đăng quang các năm 2023 và 2024.