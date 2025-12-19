Nhật ký SEA Games 33 ngày 19/12: "Mưa vàng", đoàn Việt Nam giành 85 HCV

Đội bơi thuyền 10 nữ 500m giành HCV

Thành tích của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 17/12 HCV (12): Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân (bắn súng, 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam); Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy (bắn súng, 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam), Đội đua thuyền truyền thống (thuyền 10 nữ 500m); Hà Minh Thành (25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam); Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua, cờ nhanh đôi nam); Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng (cờ vua, cờ nhanh đôi nữ); Hà Thị Linh (boxing, 60kg nữ); Phạm Như Duy (vật, tự do 57kg nam); Nguyễn Hữu Định (vật, tự do 65kg nam), Cấn Tất Dự (vật, tự do 74kg nam); Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo (Thể dục Aerobic, Aerobic nhóm); Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phan Ánh Dương (đấu kiếm, kiếm chém đồng đội nam) HCB (4): Ngô Ngọc Linh Chi (boxing, 48kg nữ); Nguyễn Huyền Trân (boxing, 57kg nữ); Nguyễn Tiến Nhật, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm, đồng đội kiếm 3 cạnh nam); Trần Văn Trường Vũ (vật, 86kg); Hoàng Ngọc Mai (boxing, 70kg nữ) HCĐ (3): Nguyễn Anh Tú (bóng bàn, đơn nam); Đấu kiếm (đội kiếm liễu nữ); bóng chuyền bãi biển nam;

Sau ngày 18/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 73 HCV, 72 HCB và 99 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu hôm nay, thành tích của Đoàn Thể Thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ cải thiện mạnh mẽ khi có nhiều vận động viên tham dự các nội dung thế mạnh như vật (4 vận động viên thi đấu), boxing (6 trận chung kết), đua thuyền truyền thống (4 nội dung chung kết)....