Nhật ký SEA Games 33 ngày 19/12: Bắn súng giành cú đúp HCV

Thành tích của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 17/12 HCV (3): Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân (bắn súng, đồng đội 50m súng trường 3 tư thế nam); Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy (bắn súng, đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam), Đội đua thuyền truyền trống (thuyền 10 nữ 500m); HCĐ (1): Nguyễn Anh Tú (bóng bàn, đơn nam)

Sau ngày 18/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 73 HCV, 72 HCB và 99 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu hôm nay, thành tích của Đoàn Thể Thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ cải thiện mạnh mẽ khi có nhiều vận động viên tham dự các nội dung thế mạnh như vật (4 vận động viên thi đấu), boxing (6 trận chung kết), đua thuyền truyền thống (4 nội dung chung kết)....