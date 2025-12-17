Nhật ký SEA Games 33 ngày 17/12: Ngày bùng nổ, đoàn Việt Nam có 64 HCV

Trong ngày thi đấu hôm nay (17/12), Đoàn Thể thao Việt Nam đã có một ngày thi đấu bùng nổ, giành nhiều huy chương nhất từ đầu SEA Games 33 với 16 HCV (tính tới thời điểm trước trận chung kết bóng đá nữ), qua đó nâng tổng thành tích lên 64 HCV.

Trong buổi sáng, Rowing đã giành 3 HCV trong 4 nội dung thi đấu, thuộc về Hồ Thị Duy nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú nội dung thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ); Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ nội dung thuyền bốn nữ.

Tay chèo 19 tuổi Hồ Thị Duy trở thành nhà vô địch SEA Games 33 (Ảnh: Quý Lượng).

Bắn súng gia tăng thành tích tại SEA Games 33 với hai huy chương vàng Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh ở đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ. Trong trận chung kết cá nhân, giữa Thu Vinh và Thùy Trang, cả hai đã lập kỷ lục SEA Games và phải thi đấu loạt play-off để tìm ra người chiến thắng, kết quả Thu Vinh đã thắng Thùy Trang.

Bộ môn gây ra nhiều tranh cãi tại SEA Games 33, Pencak Silat, vẫn tiếp tục có nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, các vận động viên Việt Nam là Nguyễn Tấn Sang và Nguyễn Duy Tuyến đã thể hiện sức mạnh vượt trội, thắng thuyết phục đối thủ để giành cú đúp HCV cho thể thao Việt Nam.

Nguyễn Xuân Lợi thắng đồng đội Nguyễn Văn Quyết ở chung kết chém cá nhân nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cả 4 vận động viên vật cổ điển Việt Nam thi đấu hôm nay đều thi đấu xuất sắc, giành quyền vào chung kết, trong đó Nguyễn Công Mạnh, Nghiêm Đình Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu đã giành HCV. Đấu kiếm cũng có một ngày thành công với hai tấm HCV, thuộc về Nguyễn Xuân Lợi và Nguyễn Phước Đến.

Trần Đình Thắng đã mang về cho cử tạ tấm HCV, bóng ném nữ tiếp tục thành công khi bộ môn này trở lại SEA Games sau một kỳ vắng bóng. Và cuối cùng, Muay cũng đã giành được hai tấm HCV, thuộc về Nguyễn Thị Chiều và Nguyễn Thị Phương Hậu.

Thành tích của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 17/12 HCV (16): Hồ Thị Duy (Rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ); Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (Rowing, thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ); Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh (bắn súng, đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ); Nguyễn Tấn Sang (Pencak Silat, 80kg nam); Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (Rowing, thuyền bốn nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 25m súng ngắn thể thao nữ); Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat, 90kg nam); Bóng ném nữ; Nguyễn Công Mạnh (vật, 77kg nam), Nghiêm Đình Hiếu (vật, 87kg nam cổ điển), Nguyễn Minh Hiếu (vật, 97 kg nam); Trần Đình Thắng (cử tạ, trên 94kg nam); Nguyễn Thị Chiều (Muay, 57kg nữ); Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm, 3 cạnh cá nhân nam); Nguyễn Thị Phương Hậu (Muay, 60kg nữ); Nguyễn Xuân Lợi (đấu kiếm, kiếm chém cá nhân). HCB (13): Dương Thị Hải Quyên (Pencak Silat, 55kg nữ); Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy (bắn cung, đồng đội nam cung một dây); Nguyễn Thùy Trang (bắn súng, 25m súng ngắn thể thao nữ); Vũ Đức Hùng (Pencak Silat, 75kg nam); Phasiro (cử tạ, trên 77kg nữ); Dương Đức Bảo (Muay, 48kg nam); Triệu Huyền Điệp (bắn cung, cung 1 dây nữ); Phạm Ngọc Mẫn (Muay, 63,5kg); Nguyễn Văn Quyết (đấu kiếm, kiếm chém cá nhân); Bùi Mạnh Hùng (vật, 67kg nam cổ điển); Bóng ném nam; Bàng Quang Thắng (Muay, 71kg nam); Nguyễn Thanh Tùng (Muay, 75kg nam). HCĐ (4): Triệu Huyền Điệp, Nguyễn Minh Đức (bắn cung, đôi nam nữ cung một dây); Nguyễn Thị Phượng (cử tạ, 77kg nữ); Nguyễn Minh Đức (bắn cung), cung 1 dây nam); Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh (bóng bàn, đôi nam).

Sau ngày thi đấu 16/12, Đoàn Thể Thao Việt Nam đã giành được 48 huy chương vàng, 55 HCB và 79 HCĐ, đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp. Trong ngày thi đấu hôm nay, thể thao Việt Nam sẽ đặt kỳ vọng ở các bộ môn thi đấu đối kháng như vật với 4 nam vận động viên tham dự vòng loại, Pencak Silat có 4 trận chung kết, Muay có 6 trận chung kết, Boxing có 5 trận bán kết... Ngoài ra các bộ môn như bắn cung, đấu kiếm, đua thuyền, cũng là những bộ môn có thể giúp đoàn thể thao Việt Nam cải thiện thành tích.

Nguyễn Tấn Sang sẽ thi đấu chung kết Pencak Silat hạng 80kg nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Đặc biệt vào 19h30 tối nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu với Philippines ở trận tranh huy chương vàng. Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ có lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi.