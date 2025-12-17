Nhật ký SEA Games 33 ngày 17/12: Hy vọng lớn ở Muay, Pencak Silat

Sau ngày thi đấu 16/12, Đoàn Thể Thao Việt Nam đã giành được 48 huy chương vàng, 55 HCB và 79 HCĐ, đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp. Trong ngày thi đấu hôm nay, thể thao Việt Nam sẽ đặt kỳ vọng ở các bộ môn thi đấu đối kháng như vật với 4 nam vận động viên tham dự vòng loại, Pencak Silat có 4 trận chung kết, Muay có 6 trận chung kết, Boxing có 5 trận bán kết... Ngoài ra các bộ môn như bắn cung, đấu kiếm, đua thuyền, cũng là những bộ môn có thể giúp đoàn thể thao Việt Nam cải thiện thành tích.

Nguyễn Tấn Sang sẽ thi đấu chung kết Pencak Silat hạng 80kg nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Đặc biệt vào 19h30 tối nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu với Philippines ở trận tranh huy chương vàng. Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ có lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi.