Nhật ký SEA Games 33 ngày 11/12: Thể dục dụng cụ giành cú đúp HCV

Danh sách huy chương của thể thao Việt Nam trong ngày 11/12 HCV (5): Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (Taekwondo, 54kg nam); Đặng Đình Tùng (Ju-jitsu-Ne-waza, 69kg nam); Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC, ngựa vòng); Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo). HCB (3): Vũ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoe, Kayak đôi nam nữ 200m); Mai thị Bích Trâm, Vũ Hoàng Khánh Ngọc (Judo, Ju-no-kata đôi); Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống nữ) HCĐ (3): Nguyễn Thị Mai (Taekwondo, 48kg nữ); Đội kata nam (Karate, đồng đội nam); Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn (Canoe, Kayak đôi nam 200m)

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đã mang về 4 HCV, 4 HCB và 16 HCĐ, đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương. 4 HCV của các vận động viên ở bộ môn Canoeing, Taekwondo, bơi và bi sắt.

Trong ngày thi đấu hôm nay (11/12), các vận động viên sẽ tham dự vòng loại và vòng chung kết ở nhiều bộ môn như cầu lông, bi sắt, bóng chày, bóng rổ 3x3, Đua thuyền Kayak và Canoe, cờ vua.... Với nhiều môn thế mạnh như bơi, điền kinh, Boxing, Judo, Jiu-jitsu... sẽ diễn ra các nội dung chung kết, Đoàn thể Thao Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mục tiêu gia tăng mạnh số huy chương để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.