Nhật Bản tạo địa chấn tại Wembley, tuyển Anh lần đầu thua đội châu Á

Đội tuyển Anh đã phải nhận thất bại lịch sử đầu tiên trước một đại diện châu Á, khi Nhật Bản nối dài chuỗi trận thắng ấn tượng lên con số 5 bằng chiến thắng xứng đáng 1-0 tại sân vận động Wembley chật kín khán giả vào rạng sáng 1/4. Bàn thắng duy nhất của Kaoru Mitoma ở phút 23 đã định đoạt trận đấu.

Tuyển Anh thi đấu với Nhật Bản tại Wembley (Ảnh: Getty).

Sau trận hòa 1-1 với Uruguay vào tuần trước, HLV trưởng Thomas Tuchel đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất trong trận giao hữu cuối cùng trước khi công bố danh sách dự FIFA World Cup vào tháng 5. Tuy nhiên, "Tam sư" vẫn thiếu vắng một số ngôi sao lớn, đáng chú ý là đội trưởng Harry Kane do chấn thương nhẹ. Trung vệ Marc Guehi lần đầu đeo băng đội trưởng và suýt mở tỷ số ở phút 13 với hai pha dứt điểm liên tiếp bị chặn lại sau một tình huống lộn xộn từ quả phạt góc.

Nhật Bản sử dụng lối chơi phòng ngự phản công chủ động, đội khách đã vươn lên dẫn trước bằng một pha chuyển trạng thái sắc bén. Kaoru Mitoma cướp bóng từ Cole Palmer, phối hợp ăn ý với Keito Nakamura trước khi băng vào vòng cấm dứt điểm một chạm tung lưới. Đây là pha lập công thứ 9 của Mitoma cho đội tuyển quốc gia và cũng là bàn thua đầu tiên của thủ môn Jordan Pickford kể từ tháng 10/2024.

Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Sau bàn thua bất ngờ, tuyển Anh tỏ ra bế tắc và phải đến phút 34 mới tạo ra cơ hội đáng chú ý, khi thủ thành Zion Suzuki bay người cản phá cú cứa lòng của Elliot Anderson. Trước khi hiệp một khép lại, Ayase Ueda còn đưa bóng dội xà ngang.

Sau giờ nghỉ, "Samurai Xanh" vẫn là đội sắc bén hơn. Ritsu Doan suýt nhân đôi cách biệt nhưng không thắng được Pickford ở góc gần. HLV Tuchel lập tức tung vào sân hàng loạt sự thay đổi với Jarrod Bowen, Lewis Hall, Dominic Solanke và Tino Livramento, song thế trận không cải thiện đáng kể. Keito Nakamura tiếp tục khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo với cú cứa lòng chệch cột dọc.

Cuối trận, Marcus Rashford có cơ hội nhưng bị Suzuki cản phá, Jarrod Bowen đá bồi ra ngoài, còn cú đánh đầu của Harry Maguire bị Yukinari Sugawara phá ra ngay trên vạch vôi. Morgan Rogers cũng bỏ lỡ đáng tiếc khi sút vọt xà.

Chung cuộc, tuyển Anh lần đầu "tịt ngòi" kể từ tháng 6/2024 và nhận thất bại đầu tiên tại Wembley dưới thời Tuchel. Trong khi đó, Nhật Bản thể hiện phong độ ấn tượng trước thềm kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp, sau khi trước đó cũng đánh bại Scotland 1-0.