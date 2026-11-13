Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Nhật Bản trên sân Panasonic Stadium Suita (Osaka) vào ngày 30/12. Đây là trận đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027 của hai đội.

Nhật Bản hủy trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) cũng muốn tổ chức một trận đấu trên sân nhà để tạo màn chia tay đáng nhớ cho HLV Hajime Moriyasu, người đã có 8 năm dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thay đổi sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định hoãn Asian Cup 2027 (đến tháng 12/2027) tại Saudi Arabia vì tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Do đó, JFA quyết định hủy trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Việt Nam. HLV Hajime Moriyasu sẽ có trận chia tay đội tuyển quốc gia khi đối đầu với Paraguay vào ngày 17/11.

Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto cho biết: “Chúng tôi rất tiếc khi không thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ đã mong chờ trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi xác định đây là cơ hội vô cùng quan trọng để nâng cao chất lượng chuyên môn của đội tuyển Nhật Bản và đã tiến hành công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc việc Asian Cup 2027 bị hoãn, chúng tôi đi đến quyết định hủy trận đấu”.

HLV Hajime Moriyasu sẽ chia tay đội tuyển Nhật Bản sau trận đấu gặp Paraguay vào ngày 17/11 (Ảnh: Getty).

HLV Moriyasu dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản từ năm 2018. Ông là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử đội bóng. Sau 8 năm cầm quân, ông có 112 trận dẫn dắt “Samurai xanh”, đạt tỷ lệ chiến thắng 68,75% (thắng 77, hòa 17, thua 18).

Vị HLV này đã nâng tầm đội tuyển Nhật Bản khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh như Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022, Đức trong trận giao hữu năm 2023, Brazil năm 2025 và Anh năm 2026.

Dưới thời HLV Moriyasu, đội tuyển Nhật Bản đã lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022 (thua Croatia) và vòng 1/16 World Cup 2026 (thua Brazil).