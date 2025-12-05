Nhà vô địch Đinh Anh Hoàng cân nhắc không dự SEA Games 33

Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng giành HCV đôi nam nữ SEA Games 32

"Nếu mong muốn của tôi không được lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Ban huấn luyện lắng nghe và xét duyệt, tôi sẽ rút lui khỏi đội tuyển bóng bàn quốc gia và không tham dự SEA Games 33 nữa", VĐV Đinh Anh Hoàng - đương kim vô địch SEA Games nội dung đôi nam nữ - bày tỏ với phóng viên Dân trí ngày 4/12 về quyết định gây sốc của mình.

Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc từng làm nên lịch sử cho bóng bàn Việt Nam tại kỳ SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở kỳ SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia năm 2023, Đinh Anh Hoàng cùng với Trần Mai Ngọc gây sốt khi đánh bại cặp đôi VĐV rất mạnh của Singapore là Clarance Zhe Yu Chew - Jian Zeng để giành tấm HCV lịch sử cho thể thao Việt Nam sau 26 năm vắng bóng tại đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Bóng bàn Việt Nam đã từng giành được HCV các nội dung đơn nam, đôi nam gần đây, nhưng nội dung đôi nam nữ chưa từng được đứng trên bục cao nhất trong suốt 26 năm qua. Tuy nhiên, "Ngọc Hoàng" (hai từ mà người hâm mộ yêu mến dành cho Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc sau chiến thắng) đã làm được điều đó.

Chính vì vậy việc Đinh Anh Hoàng cân nhắc rút lui khỏi đội tuyển bóng bàn quốc gia ngay khi SEA Games 33 chỉ còn ít ngày nữa sẽ khai mạc chính thức đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bóng bàn Việt Nam cảm thấy sốc. Càng đặc biệt hơn ở đợt tập huấn kéo dài 25 ngày trước SEA Games tại Trung Quốc, Đinh Anh Hoàng vẫn rất phấn khích và hăng say tập luyện cùng các đồng đội với kỳ vọng đạt phong độ tốt nhất tại giải đấu ở Thái Lan.

VĐV Đinh Anh Hoàng vẫn đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 33 trong suốt một tháng qua (Ảnh: Quyết Thắng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về lý do muốn rời đội tuyển bóng bàn quốc gia khi SEA Games 33 đã cận kề, VĐV Đinh Anh Hoàng cho biết lý do xuất phát từ việc ban huấn luyện đội tuyển quốc gia bóng bàn không đáp ứng nguyện vọng được thi đấu ở nội dung sở trường của anh tại SEA Games 33.

"Nguyện vọng của tôi là được thi đấu ở nội dung đơn nam - là nội dung sở trường và cũng là nội dung danh giá nhất ở môn bóng bàn tại SEA Games - nhưng BHL từ chối. Trong danh sách dự kiến ban đầu của ban huấn luyện gửi trình Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, tôi bị gạch tên ở nội dung đơn nam. Điều này làm tôi bị sốc và rất buồn vì những nỗ lực trong suốt một năm qua đã không được nhìn nhận thấu đáo", VĐV Đinh Anh Hoàng cho biết.

Trong năm 2025, Đinh Anh Hoàng thể hiện phong độ chói sáng khi giành tới 7 huy chương vàng trong tổng số 9 bộ huy chương trong giải hệ thống Liên đoàn bóng bàn Việt Nam. Ở giải vô địch quốc gia năm 2025, Hoàng Max (tên thường gọi của Đinh Anh Hoàng trong giới bóng bàn) đã giành 3 HCV gồm nội dung đơn nam, đồng đội nam, đôi nam.

Ở giải vô địch các đội mạnh toàn quốc năm 2025, VĐV sinh năm 2001 giành HCV nội dung đồng đội nam, đôi nam, đôi nam nữ và HCB nội dung đơn nam.

Ở giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2025 - giải đấu chỉ có duy nhất nội dung dành cho đánh đơn, VĐV Đinh Anh Hoàng cũng xuất sắc vượt qua cựu vô địch SEA Games Nguyễn Đức Tuân ở trận chung kết để lên ngôi vô địch.

VĐV Đinh Anh Hoàng trong lần được so tài với tay vợt bóng bàn số một thế giới Wang Chuqin tại Asiad 19 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2022 (Ảnh: NVCC).

Đơn kiến nghị của VĐV Đinh Anh Hoàng gửi Cục TDTT Việt Nam ngày 4/12 cũng nói rõ nguyện vọng được thi đấu nội dung đơn nam ở SEA Games 33. VĐV sinh năm 2001 hy vọng những tâm tư của mình sẽ được các lãnh đạo và ban huấn luyện lắng nghe, đáp ứng để anh có được kỳ SEA Games đúng như mong muốn, ước mơ và nỗ lực để đạt được trong suốt thời gian qua.

"Bóng bàn nói riêng và thể thao thành tích cao nói chung, các VĐV tham dự có tuổi đời thi đấu rất ngắn vì không thể giữ mãi phong độ cao. Đây là thời điểm sung mãn nhất của tôi nên tôi mong muốn được thi đấu ở nội dung sở trường, thay vì bị áp vào những nội dung không phải sở trường và cũng rất khó cạnh tranh huy chương", VĐV Đinh Anh Hoàng chốt lại.

Đáng chú ý, theo thông lệ của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, các VĐV vô địch nội dung đơn nam ở các giải cấp quốc gia trong hệ thống của Liên đoàn sẽ luôn được ưu tiên thi đấu ở nội dung đơn nam ở các giải đấu cấp quốc tế. Nếu bị gạch tên, Đinh Anh Hoàng sẽ là VĐV đầu tiên không được đánh nội dung đơn nam ở đấu trường quốc tế dù giành tới 2 HCV và 1 HCB cấp quốc gia nội dung đơn nam trong năm 2025.

Được biết, sáng nay (5/12), Cục TDTT Việt Nam đã có cuộc họp với ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn để làm rõ đơn kiến nghị của VĐV Đinh Anh Hoàng về nguyện vọng thi đấu ở SEA Games 33. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin thêm về sự việc.