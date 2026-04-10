Nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TPHCM Nguyễn Thanh Toàn qua đời

Ông Nguyễn Thanh Toàn sinh năm 1937. Khi còn là cầu thủ, ông từng khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 1959-1963.

Nguyên Phó giám đốc Sở TDTT, nguyên TTK HFF Nguyễn Thanh Toàn (Ảnh: Tư liệu).

Giai đoạn sau năm 1975, ông Nguyễn Thanh Toàn vào TPHCM. Ông từng giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao (nay thuộc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch) TPHCM, đồng thời giữ cương vị Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Toàn được giới thể thao qua nhiều thế hệ kính trọng gọi bằng cái tên “Hai Toàn”. Ông Hai Toàn cũng là một trong những nhân vật khai sinh ra trường Năng khiếu Nghiệp vụ TPHCM lừng lẫy một thời.

Ngôi trường này là nơi trưởng thành của hàng loạt thế hệ tài năng hàng đầu bóng đá TPHCM và bóng đá Việt Nam. Từ ngôi trường này, những Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Hồng Phẩm, Hà Vương Ngầu Nại, Lư Đình Tuấn, Võ Hoàng Bửu, Trần Minh Chiến, Nguyễn Liêm Thanh, Đỗ Khải, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Phúc Nguyên Chương đã trưởng thành.

Tất cả những cầu thủ vừa nêu sau này tỏa sáng rực rỡ ở sân cỏ trong nước, khoác áo đội tuyển quốc gia, góp phần làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Ông Hai Toàn còn là một trong những người giúp bóng đá Việt Nam kết nối với bóng đá quốc tế, trong những năm đầu của thập niên 1990. Đấy là giai đoạn chúng ta trở lại với guồng quay của bóng đá quốc tế.

Ngày 9/4, gia đình ông Hai Toàn thông báo, người đàn ông đầy tâm huyết và từng đóng góp công sức không nhỏ cho bóng đá TPHCM, cho bóng đá Việt Nam qua đời, thượng thọ 90 tuổi.