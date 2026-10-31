Nguyễn Hai Long: Từ hành trình thể thao ấn tượng đến đại sứ thương hiệu Kosmen

Nguyễn Hai Long và hành trình chinh phục sân cỏ

Từ cú sút xa ấn tượng tại chung kết ASEAN Cup 2024 trong màu áo Đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Hai Long đang giành được sự công nhận bằng bản lĩnh và tinh thần thi đấu bền bỉ. Vừa qua, tiền vệ sinh năm 2000 tiếp tục đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu Kosmen, mở ra hành trình lan tỏa thông điệp “Tinh thần Việt vươn mình vượt giới hạn”.

Tài năng bóng đá của cầu thủ đất Mỏ được phát hiện rất sớm và tập luyện tại “lò đào tạo” Viettel từ năm 11 tuổi. Tại đây, Hai Long cùng đồng đội lần lượt giành được Á quân U13 Quốc gia và Vô địch U15 Quốc gia. Tuy nhiên, hành trình đào tạo khép lại chỉ sau 4 năm, khi thể hình của anh chưa đáp ứng yêu cầu của trung tâm.

Cầu thủ Hai Long cùng ông Vũ Mạnh Tuyền - Giám đốc TVH Media nhìn lại hành trình thể thao ấn tượng (Ảnh: BTC).

Rời Viettel, Hai Long trở về quê nhà, tiếp tục theo đuổi đam mê và thi đấu cho các đội Phù Đổng, Lâm Đồng và Than Quảng Ninh. 5 năm sau, khi chỉ mới 20 tuổi, anh đã trở thành trụ cột nơi tuyến giữa của đội bóng đất Mỏ.

Mùa giải V.League 2020, anh ra sân 17 lần và ghi 2 bàn thắng. Màn thể hiện này đã mở đường để tiền vệ trẻ gia nhập Hà Nội FC vào năm 2021. Tại đây, anh tiếp tục cạnh tranh và hoàn thiện khả năng thi đấu giữa những đồng đội giàu kinh nghiệm.

Những nỗ lực ở cấp câu lạc bộ đã giúp Nguyễn Hai Long góp mặt vào Đội tuyển quốc gia. Tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, anh trở thành tâm điểm với cú sút từ giữa sân vào lưới Thái Lan, giúp Việt Nam giành chiến thắng 3-2 và lên ngôi vô địch. Pha lập công ấy trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu.

Tại ASEAN Hyundai Cup 2026, anh tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn trong trận chung kết lượt đi, tạo lợi thế 2-0 cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, anh cùng đồng đội đã thành công bảo vệ ngôi vô địch.

Nguyễn Hai Long - cầu thủ trẻ với tinh thần bền bỉ, khát vọng vươn lên trong hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp (Ảnh: BTC).

Từ bước ngoặt ở tuổi 15 đến những bàn thắng trên đấu trường khu vực, sự nghiệp bóng đá của số 18 tuyển Việt Nam được tạo nên qua nhiều lần thích nghi và tiến bộ. Thể hình từng là trở ngại, nhưng không trở thành giới hạn cho sự nghiệp của anh.

Bằng quá trình rèn luyện bền bỉ, tinh thần không bỏ cuộc và quyết tâm hoàn thiện bản thân, Hai Long từng bước tiến xa hơn, để những dấu ấn hôm nay trở thành minh chứng cho nỗ lực vượt giới hạn trên sân cỏ.

Kosmen và dấu ấn hợp tác cùng đại sứ thương hiệu Nguyễn Hai Long

Bước ra khỏi sân cỏ, Nguyễn Hai Long tiếp tục lan tỏa tinh thần bền bỉ, nhiệt huyết trong vai trò mới - đại sứ thương hiệu Kosmen cho dòng sản phẩm máy hút ẩm. Quyết định đồng hành này là sự giao thoa giữa hai tinh thần không ngại thử thách.

Kosmen và cầu thủ Nguyễn Hai Long hoàn tất ký kết hợp tác đại sứ thương hiệu (Ảnh: BTC).

Ra đời tại Việt Nam vào tháng 10/2020, Kosmen phát triển các sản phẩm kiểm soát độ ẩm và chăm sóc không khí. Với định hướng kiến tạo môi trường sống và sản xuất ổn định, tiện nghi, thương hiệu không ngừng lắng nghe ý kiến khách hàng, liên tục phát triển và hoàn thiện sản phẩm, qua đó đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết và không gian khác nhau.

Đây cũng là “điểm chạm” kết nối giữa Kosmen và cầu thủ Nguyễn Hai Long - người luôn nỗ lực tiến về phía trước và chinh phục những giới hạn mới.

Với cương vị đại sứ Kosmen, Hai Long chia sẻ: “Trải qua những trận cầu căng thẳng, tôi hiểu tầm quan trọng của việc phục hồi thể lực. Một không gian sống trong lành, khô thoáng chính là nền tảng giúp cơ thể nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Tôi tin rằng đồng hành cùng Kosmen sẽ giúp lan tỏa hành trình sống tích cực và khỏe mạnh đến mọi người”.

Kosmen cam kết không ngừng phát triển, hoàn thiện và mang đến sản phẩm chất lượng nhất cho gia đình và doanh nghiệp (Ảnh: BTC).

Việc lựa chọn Hai Long - một đại diện mang đậm tinh thần thể thao thể hiện định hướng của Kosmen. Thương hiệu kỳ vọng cầu thủ sinh năm 2000 sẽ trở thành cầu nối truyền tải trọn vẹn cam kết về chất lượng sản phẩm đến người tiêu dùng.

Ông Lê Rin, Giám đốc thương hiệu Kosmen, khẳng định: “Trong thể thao hay trong công nghệ, sự bền bỉ và khả năng bứt phá luôn là chìa khóa dẫn đến thành công. Vậy nên, Nguyễn Hai Long là gương mặt phù hợp đồng hành cùng Kosmen trên chặng đường sắp tới”.

Đối tác tham dự và chứng kiến cột mốc phát triển mới của Kosmen, mở ra hành trình trao giá trị đến gần hơn với người dùng Việt (Ảnh: BTC).

Ông cho biết những nỗ lực của Hai Long trên sân cỏ là nguồn cảm hứng để Kosmen hoàn thiện sản phẩm máy hút ẩm dân dụng đến các giải pháp cho doanh nghiệp, mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng.

Thông qua sự hợp tác này, thương hiệu muốn lan tỏa thông điệp “Tinh thần Việt vươn mình vượt giới hạn”, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ kiên trì theo đuổi mục tiêu và sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới.

Vai trò đại sứ thương hiệu mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho Nguyễn Hai Long và Kosmen. Sự kết hợp sẽ là bệ phóng để đưa những giải pháp không khí đến gần hơn với gia đình và doanh nghiệp Việt, góp phần kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn.