Người Việt chi bộn tiền để trực tiếp xem World Cup 2026 tại Bắc Mỹ

World Cup 2026 sẽ được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico với quy mô lớn nhất lịch sử giải đấu khi có tới 48 đội tuyển tham dự cùng 104 trận đấu. Việc các sân vận động trải rộng trên diện tích hàng nghìn cây số cũng khiến chi phí di chuyển tăng mạnh.

Sân vận động Banorte, nơi diễn ra trận đấu khai mạc giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi ngày 12/6 (Ảnh: Getty).

Theo khảo sát từ các đơn vị lữ hành, ngân sách tối thiểu cho một tour kéo dài từ 7 đến 14 ngày có mức giá 120 đến 250 triệu đồng. Đối với các gói dịch vụ cao cấp có xe riêng, khách sạn sang trọng và lối vào VIP, con số này hoàn toàn có thể chạm ngưỡng tiền tỷ.

Chị Phạm Phương (36 tuổi, Đà Nẵng), một cổ động viên đang chuẩn bị cho chuyến đi tới Mexico chia sẻ: "Với 10 ngày tại Mexico, tôi dự tính cần hơn 200 triệu đồng cho một người.

Trong đó, 55 triệu đồng dành cho 2 trận đầu tiên vòng bảng của đội chủ nhà, 40 triệu đồng vé máy bay khứ hồi, khoảng 20-30 triệu đồng tiền phòng khách sạn 4 sao, cùng gần 70 triệu đồng cho ăn uống, đi lại, tham quan và quà lưu niệm".

Theo chị Phương, thử thách lớn nhất cho chuyến đi lần này là việc xin Visa. Cổ động viên phải đối mặt với quy trình xét duyệt nghiêm ngặt từ Mỹ, Canada hoặc Mexico. Riêng lệ phí visa và các chi phí dịch thuật, hồ sơ đã tiêu tốn của chị 15 triệu đồng.

Với nhiều cổ động viên, World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu, đó là "vũ điệu cuối cùng" của những huyền thoại như Messi, Ronaldo, Modric. Chính vì thế, dù phải chi ra khoản tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, họ vẫn sẵn sàng dốc hầu bao để theo chân đội tuyển và thần tượng của mình đến tận cùng hành trình tại Bắc Mỹ.

Nhiều người Việt chi hàng trăm triệu để tận mắt nhìn thấy thần tượng tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Anh Đinh Hải (32 tuổi, Hà Nội), một cổ động viên trung thành của đội tuyển Bồ Đào Nha, là minh chứng rõ nhất cho "cơn sốt" này. Đối với anh Hải, việc được tận mắt nhìn thấy Cristiano Ronaldo thi đấu tại World Cup 2026 là một trải nghiệm vô giá, bởi nhiều khả năng đây là kỳ đại hội bóng đá cuối cùng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Để hiện thực hóa giấc mơ, anh Hải đã sớm đặt mua trọn vẹn 3 trận đấu vòng bảng của tuyển Bồ Đào Nha. "Đây có thể là cơ hội cuối cùng để tôi ngắm nhìn thần tượng của mình trên sân khấu World Cup, nên dù tốn kém bao nhiêu tôi cũng quyết tâm tham dự", anh chia sẻ.

Con số chi trả cho 3 tấm vé xem bóng đá của anh Hải khiến nhiều người phải choáng váng. Chỉ riêng 3 trận vòng bảng, anh đã phải chi hơn 120 triệu đồng. Cụ thể, tấm vé xem trận đấu Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo tại sân NRG (Houston, Mỹ) có giá hơn 23 triệu đồng.

Trận đấu thứ hai Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan vào ngày 23/6 tại cùng địa điểm có giá 35 triệu đồng. Đáng chú ý, trận cuối vòng bảng Bồ Đào Nha gặp Colombia ngày 27/6 tại sân Hard Rock (Miami Gardens, Mỹ) có mức giá lên tới 68 triệu đồng.

Khi cộng thêm chi phí di chuyển, lưu trú và sinh hoạt đắt đỏ tại Mỹ trong suốt chuyến đi, tổng số tiền anh Hải phải chi trả ước tính lên tới gần 400 triệu đồng cho một người. Thậm chí, số tiền này còn tăng gấp nhiều lần nếu anh Hải theo chân đội tuyển Bồ Đào Nha tiến vào các vòng đấu sau đó.

Theo tính toán của truyền thông quốc tế cho thấy, chỉ tính riêng giá vé để một cổ động viên của hai ứng viên hàng đầu cho World Cup 2026 là Argentina và Pháp theo chân hai đội cho đến hết giải lần lượt là 30.000 USD (790 triệu đồng) và 25.000 USD (658 triệu đồng).

Mức giá để xem trực tiếp World Cup 2026 bị đẩy lên chóng mặt bởi giá vé và chi phí di chuyển (Ảnh: Getty).

Có thể thấy, sức nóng của 104 trận đấu đang biến World Cup 2026 thành sự kiện thể thao đắt đỏ nhất hành tinh. Để hiện thực hóa giấc mơ, cổ động viên không chỉ cần một tình yêu bóng đá mãnh liệt mà còn cần một kế hoạch tài chính vô cùng kỹ lưỡng trước khi đặt chân lên chuyến bay đến Bắc Mỹ.

Dù con số bỏ ra có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng với nhiều cổ động viên, đây là dịp hiếm hoi để họ có được những kỷ niệm khó quên, được chứng kiến tận mắt những huyền thoại của bóng đá thế giới, hay đơn giản là tận hưởng không khí lễ hội túc cầu rực rỡ sắc màu. Đây là minh chứng cho thấy giá trị tinh thần mà World Cup mang lại đã vượt xa mọi thước đo vật chất thông thường.