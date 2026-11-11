Nội dung chạy 100 dặm ở Nam Cực chỉ có 8 VĐV tham gia và 4 người hoàn thành phần thi. Trước đó, chỉ có các nam vận động viên từng thử sức ở cự ly này tại giải đấu. Stephanie Case là một trong ba phụ nữ xuất phát và là nữ VĐV duy nhất hoàn thành. Khi cán đích sau 17 tiếng 31 phút 39 giây, cô cầm cờ Canada và bật khóc.

Stephanie Case trở thành người phụ nữ đầu tiên chạy 100 dặm (160,93 km) ở Nam Cực (Ảnh: The North Face).

Stephanie Case về nhì, sau VĐV nam người Trung Quốc Ni Yusheng 29 phút 15 giây. Ni Yusheng vô địch với thành tích 17 tiếng 2 phút 24 giây, ít hơn 5 tiếng rưỡi so với kỷ lục Nam Cực do chính anh lập năm 2025. Stephanie Case cũng nhanh hơn mốc cũ 5 tiếng 9 phút 8 giây, đồng thời xác lập kỷ lục nữ đầu tiên ở cự ly này tại Nam Cực.

Chia sẻ sau khi lập kỷ lục cá nhân với BBC Sports, Stephanie Case cho biết: "Ở ngoài đó 20 phút thì vẫn ổn. Nhưng nếu ở đó 17 tiếng hoặc hơn, cơ thể phải tiêu hao rất nhiều năng lượng chỉ để giữ ấm. Bạn cần chạy nhanh mà vẫn phải tránh đổ mồ hôi. Một khi đổ mồ hôi, bạn sẽ lạnh ngay lập tức".

Nữ vận động viên người Canada hé lộ về cuộc cạnh tranh quyết liệt với Ni Yusheng: "Mỗi khi thấy tôi áp sát, anh ấy ngoái lại rồi tăng tốc. Tôi nghĩ cả hai đã thúc đẩy nhau để thi đấu hết khả năng".

Ở giải đấu này, các vận động viên phải thi đấu trong thời tiết có gió mạnh và cái lạnh tới âm 35 độ C tại Nam Cực. Để bảo đảm an toàn, ban tổ chức bố trí đường chạy thành vòng dài khoảng 4,2km quanh khu căn cứ ở ốc đảo Schirmacher, Đông Nam Cực. Vận động viên cự ly 100 dặm phải chạy qua đoạn đường này 38 lần.