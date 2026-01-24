Người hâm mộ vây quanh Đình Bắc trong ngày U23 Việt Nam về nước

Chuyến bay chở các cầu thủ U23 Việt Nam dự kiến 19h45 mới hạ cánh, nhưng ngay từ 18h đã có rất đông người hâm mộ đến sân bay Nội Bài để chờ đón "Những chiến binh sao vàng".

Dòng người xếp hàng dài dọc các hành lang, tràn ra cả khu vực sảnh chính, tạo nên cảnh tượng rực rỡ sắc đỏ.

Dù thời tiết miền Bắc rất lạnh với nền nhiệt chỉ khoảng 12 độ C nhưng rất nhiều cổ động viên từ khắp các tỉnh thành lân cận đã đổ dồn về sân bay quốc tế Nội Bài từ sớm. Tất cả đều chung một mục đích được tận mắt chứng kiến và gửi lời tri ân tới thầy trò HLV Kim Sang Sik sau tấm huy chương đồng đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026.

Phải đến 20h40 các cầu thủ mới làm xong thủ tục lấy hành lý. HLV Kim Sang Sik là người xuất hiện đầu tiên và cũng là người đẩy xe lăn cho trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, cầu thủ không may dính chấn thương trong trận bán kết với U23 Trung Quốc.

Cũng có mặt tại sân bay Nội Bài, bố của cầu thủ Hiểu Minh đón con trong niềm vui và sự xúc động. Những giọt nước mắt của bậc sinh thành đã rơi khi thấy con trai mình không may gặp chấn thương trở về.

Ngay sau đó, các cầu thủ của U23 Việt Nam cũng lần lượt bước ra trong tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của những người hâm mộ.

Đội trưởng Khuất Văn Khang giao lưu cùng cổ động viên sau chuyến bay dài (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tiền đạo Đình Bắc nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, ngôi sao sinh năm 2004 thậm chí còn phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng an ninh mới có thể rời sân bay vì quá đông cổ động viên đi theo (Ảnh: Quyết Thắng, Minh Quân).

Sở dĩ U23 Việt Nam nhận được sự chào đón nồng hậu như vậy là bởi hành trình "vượt khó" phi thường của họ trên đất khách. Từ việc bị đánh giá thấp, chịu tổn thất lực lượng đến những đòn "tâm lý" từ đối thủ, các cầu thủ trẻ vẫn kiên cường chiến đấu để đứng vào hàng ngũ 4 đội mạnh nhất châu lục.

U23 Việt Nam kết thúc chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á với 5 trận thắng và 1 trận thua, đứng vị trí thứ ba chung cuộc. Sau đây, HLV Kim Sang Sik cùng một số cầu thủ sẽ về nơi ở tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), số khác sẽ về CLB hoặc gia đình.

Nhóm còn lại của U23 Việt Nam gồm 6 cầu thủ: Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà sẽ bay chuyến muộn hơn và về nước vào rạng sáng 25/1.