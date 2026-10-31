Ngón tay của Emi Martinez biến dạng vì quyết định mạo hiểm ở World Cup

Emiliano Martinez đã bị gãy ngón tay trong trận chung kết Europa League 2025-26 giữa Aston Villa và Freiburg. Điều này đe dọa khả năng vắng mặt ở World Cup 2026 của thủ thành người Argentina.

Ngón tay của Emiliano Martinez bị biến dạng vĩnh viễn vì quyết định tham dự World Cup 2026 (Ảnh: X).

“Dibu” Martinez vô cùng thất vọng sau khi xem kết quả chụp X-quang và tin rằng anh sẽ bỏ lỡ giải đấu ở Mỹ, Canada và Mexico cùng đội tuyển Argentina.

Tuy nhiên, cuối cùng, người gác đền sinh năm 1992 đã đưa ra quyết định mạo hiểm. Anh từ chối phẫu thuật để tham dự World Cup 2026. HLV Lionel Scaloni ủng hộ quyết định này. Martinez đã thi đấu ở giải đấu tại Bắc Mỹ với chiếc găng tay đặc biệt. Ngoài ra, thủ thành này không tập luyện với bóng cho tới trận tứ kết gặp Thụy Sĩ.

Quyết định mạo hiểm trên đã khiến Martinez chịu hậu quả. Chia sẻ với tờ Los Edul, thủ thành 34 tuổi thừa nhận vẫn phải chịu cơn đau hàng ngày. Ngón tay của anh đã bị biến dạng và không thể nắm chặt bàn tay.

Martinez giơ ngón tay và nói với phóng viên: “Nó sẽ vẫn như thế này cho đến hết đời tôi. Tôi bị gãy ngón tay ở trận chung kết Europa League. Khi bác sĩ cho tôi xem phim chụp X-quang, tôi đã bật khóc vì nghĩ rằng mình sẽ lỡ hẹn với World Cup.

Martinez thi đấu ở World Cup 2026 với ngón tay bị gãy (Ảnh: Getty).

HLV Scaloni nhắn với tôi rằng dù có thể nào ông ấy vẫn ủng hộ quyết định của tôi. Tôi đã quyết định không phẫu thuật và đeo chiếc găng tay đặc biệt. Tôi đã thi đấu với một ngón tay được băng kín. Tôi chỉ có thể cảm nhận được 4 ngón tay. Tôi thậm chí không thể tập luyện với quả bóng đá. Tới trận đấu gặp Thụy Sĩ, tôi đã được chuyên gia hướng dẫn tập luyện với bóng chuyền.

Tôi gần như là một thây ma. Mỗi lần tay chạm đất, tôi đều thấy hoa mắt chóng mặt. Tôi đã khóc đến tận nửa đêm vì ngón tay tôi sưng lên như một cây xúc xích. Sau World Cup, tôi chụp lại X-quang và kết quả, ngón tay của tôi vẫn bị gãy, chưa liền xương. Tôi vẫn tiếp tục thi đấu dù đang bị đau. Chắc chắn tôi sẽ cần phẫu thuật”.

Trong mùa hè 2026, Martinez đã chuyển từ Aston Villa sang Chelsea với giá 7,5 triệu bảng. Anh đã ra sân 6 trận cho CLB thành London, thủng lưới 11 bàn và chỉ giữ sạch lưới 1 trận. Ở trận đấu gặp Everton vào ngày 17/10, Martinez đã bị gãy xương hàm và dự kiến phải nghỉ thi đấu vài tuần.