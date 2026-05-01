Ngôi sao trẻ Indonesia triệt hạ đối thủ bị cấm thi đấu 3 năm

Vụ việc gây sốc diễn ra ở giải Elite Pro Academy (EPA) ở Indonesia giữa hai đội U20 Bhayangkara và U20 Dewa United diễn ra vào hôm 19/4.

Tình hình trên sân trở nên căng thẳng sau khi Dewa United ghi bàn thắng thứ hai, nâng tỷ số lên 2-1. Bhayangkara FC sau đó đã phản đối mạnh mẽ, cho rằng bàn thắng được ghi trong tình trạng việt vị.

Fadly Alberto gây phẫn nộ khi tung cú đá kungfu vào cổ đối thủ (Ảnh chụp màn hình).

Ban đầu chỉ là một cuộc phản đối bằng lời nói, nhưng cuối cùng đã leo thang thành một cuộc ẩu đả liên quan đến nhiều bên trên sân. Khi tình hình đang hỗn loạn, Fadly Alberto gây sốc khi tung cú đá kung-fu thẳng vào cổ một cầu thủ của đối phương khiến cầu thủ này ngã nhào xuống sân.

Cú đá của chân sút 17 tuổi từng đại diện cho Indonesia tham dự World Cup U17 hồi năm ngoái đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi từ người hâm mộ và báo giới.

Ngay sau vụ việc, Fadly Alberto lập tức bị loại khỏi U19 Indonesia khi đội bóng này đang chuẩn bị tham dự AFF Cup U19 2026. Bên cạnh đó, chân sút sinh năm 2009 cũng bị các nhãn hàng tài trợ chấm dứt hợp đồng quảng cáo.

Hôm 30/4, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức công bố án phạt cấm thi đấu 3 năm với cầu thủ trẻ này, đồng nghĩa phải đến tháng 4/2029 thì Fadly Alberto mới được phép quay trở lại sân cỏ.

"Tôi xin lỗi vì những hành động bộc phát của mình đã làm hoen ố hình ảnh của bóng đá Indonesia. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt và xin hứa sẽ không lặp lại những hành động như vậy trong tương lai", Fadly Alberto gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau vụ việc.