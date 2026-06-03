Ngôi sao Thụy Sĩ có nguy cơ bị cấm thi đấu ở World Cup vào phút chót

Đội tuyển Thụy Sĩ đã có mặt ở Los Angeles vào hôm qua (2/6) để chuẩn bị cho World Cup 2026. Dự kiến, toàn đội sẽ tập luyện ở San Diego trong những ngày tới. Tuy nhiên, Thụy Sĩ lại gặp sự cố không ngờ tới.

Breel Embolo có nguy cơ bị cấm tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Theo đó, tiền đạo chủ lực của đội bóng Breel Embolo không được nhập cảnh vào Mỹ vì rắc rối liên quan tới giấy tờ. Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ (SFV) phân tích: “Rất tiếc, Breel Embolo không thể xuất hiện ở Mỹ cùng toàn đội”.

Cũng theo SFV, rắc rối phát sinh từ hệ thống cấp phép du lịch điện tử (ESTA) của Mỹ. Hồ sơ của ESTA (hệ thống tự động được sử dụng để xác định tư cách hợp lệ của du khách khi du lịch đến Mỹ) vẫn đang được xem xét. Cơ quan quản lý bóng đá Thụy Sĩ không nêu rõ lý do dẫn tới tình trạng này.

Một vài nguồn tin ở Thụy Sĩ cho rằng vào năm 2023, Embolo từng bị một tòa án ở Thụy Sĩ kết án vì tội đe dọa người khác. Sau đó, đơn kháng cáo của tiền đạo này vào tháng 9 năm ngoái đã bị bác bỏ.

Ngoài ra, năm 2021, Emboli bị CLB Borussia Monchengladbach kỷ luật vì tham dự một bữa tiệc với bạn bè trong thời gian phong tỏa vì Covid-19. Năm 2024, anh bị liên quan đến một vụ án hình sự ở Basel vì mua các chứng chỉ kiểm tra giả mạo vào năm 2021.

Vấn đề ESTA có thể khiến các vận động viên, nhân viên và người hâm mộ có tiền án tiền sự lo lắng về việc nhập cảnh vào Mỹ.

Embolo là chân sút chủ lực của đội tuyển Thụy Sĩ (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, điều đáng nói, vào tháng 6 năm ngoái, Embolo vẫn được nhập cảnh vào Mỹ để cùng đội tuyển Thụy Sĩ tham dự trận giao hữu với Mỹ và Mexico.

Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ khẳng định đang liên quan tới cơ quan chức năng và hy vọng Embolo có thể sớm nhập cảnh vào Mỹ.

Embolo đã ra sân 86 trận cho đội tuyển Thụy Sĩ và ghi được 24 bàn thắng. Trong những năm qua, anh luôn là sự lựa chọn số một trên hàng công của đội bóng.

Ở World Cup 2026, Thụy Sĩ nằm chung bảng với Canada, Bosna và Qatar. Họ sẽ thi đấu trận mở màn gặp Qatar vào lúc 2h ngày 14/6.