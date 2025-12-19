Ngôi sao quần vợt Philippines làm nên lịch sử ở SEA Games 33

Trong trận chung kết diễn ra ngày 18/12 tại Nothonburi (Thái Lan), Alexandra Eala (hạng 53 WTA) thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đánh bại tay vợt chủ nhà Mananchaya Samangkaew với tỷ số 6-1, 6-2.

Sau những game đầu có phần chệch choạc, Eala nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những cú thuận tay uy lực, chính xác giúp cô liên tục ép đối thủ vào thế phòng ngự, khép lại set 1 với chiến thắng 6-1.

Alexandra Eala giành HCV đơn nữ tại SEA Games 33 (Ảnh: ABC).

Sang set 2, Samangkaew nỗ lực vùng lên và cân bằng tỷ số 2-2. Tuy nhiên, với đẳng cấp cao hơn, Eala vẫn giữ được sự lạnh lùng cần thiết để thắng liền 4 game tiếp theo và khép lại trận đấu với chiến thắng 6-2.

Chiến thắng này giúp Alexandra Eala trở thành tay vợt nữ Philippines đầu tiên giành HCV đơn nữ SEA Games sau 26 năm, kể từ khi Maricris Fernandez đăng quang năm 1999 tại Brunei.

Tay vợt sinh năm 2005 đã giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, 5 lần trước đó cô chỉ đoạt huy chương đồng (HCĐ).

Eala chia sẻ sau trận đấu: "SEA Games rất đặc biệt với chúng tôi, những vận động viên Đông Nam Á. Nó không giống các giải đấu chuyên nghiệp khác. Gia đình và đất nước là động lực lớn nhất của tôi".

Alexandra Eala có vinh dự được cầm cờ cho đoàn thể thao Philippines ở lễ khai mạc SEA Games 33 ngày 9/12. Cô là tay vợt nữ số một Philippines hiện tại và từng học tại lò đào tạo của Rafael Nadal.