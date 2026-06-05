Ngôi sao gốc Việt vào danh sách cầu thủ đáng xem nhất World Cup 2026

Trong danh sách 21 cầu thủ trẻ đáng xem nhất tại World Cup 2026 do chuyên trang ESPN công bố, Ibrahim Maza vinh dự góp mặt ở vị trí thứ 17. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình thăng tiến chóng mặt của cầu thủ sinh năm 2006. Hiện tại, anh được Transfermarkt định giá lên tới 45 triệu euro, một con số kỷ lục đối với một cầu thủ gốc Việt.

Ibrahim Maza trong màu áo CLB Bayer Leverkusen (Ảnh: Getty).

Maza sinh ra và lớn lên tại Berlin, Đức, với cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Anh từng trải qua nhiều cấp độ trẻ của bóng đá Đức trước khi quyết định chọn màu áo tuyển Algeria vào năm 2024.

Chỉ trong hai năm, anh đã khẳng định tầm ảnh hưởng với 15 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, góp công lớn đưa đại diện Bắc Phi tới vòng chung kết World Cup 2026.

Sự nghiệp ở cấp độ câu lạc bộ của Maza cũng đầy ấn tượng. Sau khi chuyển đến Bayer Leverkusen với mức phí 12 triệu euro vào mùa hè 2025, anh đã tận dụng cơ hội để vươn mình trở thành trụ cột của đội bóng. Phong độ ổn định tại Bundesliga đã giúp giá trị của anh tăng vọt, biến anh trở thành biểu tượng mới của bóng đá Algeria.

Tại World Cup 2026, Algeria rơi vào bảng đấu đầy thử thách cùng Argentina, Áo và Jordan. Ngay trong trận ra quân gặp nhà đương kim vô địch thế giới Argentina, Maza đang đứng trước cơ hội thực hiện giấc mơ thời thơ ấu "so tài với thần tượng Lionel Messi". Sự kiện này được truyền thông tại Kansas City đặc biệt chú ý khi xếp anh vào nhóm "5 ngôi sao trẻ hứa hẹn đáng xem nhất".

Với vị thế là cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất lịch sử, Ibrahim Maza không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam mà còn là "viên ngọc quý" của bóng đá Algeria. Sự xuất hiện của anh tại kỳ World Cup này hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, khẳng định bản lĩnh của một ngôi sao lớn dù còn rất trẻ.