Ngôi sao gốc Việt đắt nhất thế giới gửi thông điệp đặc biệt tới Messi

Mới đây, Ibrahim Maza đã góp mặt trong danh sách 26 cầu thủ Algeria tham dự World Cup 2026. Đây là vinh dự lớn với ngôi sao gốc Việt. Anh được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Algeria.

Ibrahim Maza trong màu áo Leverkusen (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, ở vòng bảng World Cup 2026, Algeria sẽ nằm chung bảng với Argentina. Điều đó có nghĩa rằng, Ibrahim Maza sẽ có cơ hội đối đầu với Messi. Trước thời khắc ấy, cầu thủ sinh năm 2005 chia sẻ về nguyện vọng được đổi áo với Messi.

Ibrahim Maza chia sẻ: “Tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội để được ra sân thi đấu trong trận đấu với Argentina. Đó thực sự là viễn cảnh như mơ. Tôi đứng trước khả năng đối đầu với Messi, người mà tôi đã theo dõi từ thuở nhỏ.

Tôi sẽ tìm mọi cách để đổi áo với Messi. Hy vọng là anh ấy có thể thấy được lời tâm tình này. Làm ơn hãy đổi áo với tôi”.

Tiền vệ gốc Việt thừa nhận Messi, Neymar và Manuel Neuer từng là những thần tượng lớn trong tuổi thơ của anh. Maza nói thêm: “Tôi đã tưởng tượng mình giống như Messi, Neymar. Còn nếu đứng trong khung gỗ, tôi muốn trở thành Neuer. Đúng là kiểu hóa thân thành những nhân vật”.

Ibrahim Maza nhắc về kỷ niệm ở World Cup 2014, khi Algeria đối đầu với Đức. Anh chia sẻ: “Tôi thích bầu không khí của World Cup 2014. Đặc biệt là khi hai đội tuyển Algeria và Đức gặp nhau. Hầu hết thời gian, tôi theo dõi ở nhà cùng với gia đình và bạn bè. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời với tôi”.

Maza tha thiết muốn đổi áo với Messi (Ảnh: Getty).

Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam và trưởng thành từ nền bóng đá Đức. Cuối cùng, tiền vệ sinh năm 2005 đã quyết định lựa chọn khoác áo đội tuyển Algeria (thay vì tuyển Việt Nam hoặc Đức), dù trong quá khứ, anh là thành viên của các đội trẻ Đức.

Nói về quyết định lựa chọn đội tuyển Algeria, Ibrahim Maza cho biết: “Tôi lựa chọn Algeria vì lý do thể thao. Tôi còn trẻ và muốn có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Gia đình đã cố vấn cho tôi về sự lựa chọn này. Đó là quyết định không dễ dàng. Tôi đã có thời gian dài gắn bó với bóng đá Đức và thi đấu ở các cấp độ đội trẻ”.

Theo định giá mới nhất của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Ibrahim Maza đã tăng vọt giá trị lên 45 triệu euro (khoảng 1.300 tỷ đồng). Anh tiếp tục trở thành cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất trong lịch sử. Nên nhớ, sau khi chuyển sang Leverkusen vào năm ngoái, Ibrahim Maza chỉ được định giá 12 triệu euro.

Ở mùa giải này, Ibrahim Maza là nhân tố quan trọng của CLB Leverkusen. Sau 44 trận ra sân, anh đã ghi được 5 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo thành bàn.