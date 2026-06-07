Ngôi sao gốc Việt đắt giá nhất thế giới được dự đoán sang Man City, Arsenal

Với phong độ chói sáng trong màu áo Leverkusen mùa giải vừa qua, Ibrahim Maza đã được triệu tập vào đội tuyển Algeria tham dự World Cup 2026. Thậm chí, tờ ESPN còn xếp tiền vệ gốc Việt vào nhóm đáng xem nhất giải đấu.

Ibrahim Maza là cầu thủ đầy triển vọng của Algeria (Ảnh: Getty).

Tờ báo của Mỹ cũng cho rằng Ibrahim Maza có thể đổi đời nếu thi đấu thành công ở World Cup 2026 khi nhiều CLB ở Anh như Man City, Liverpool, Arsenal đã sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ của Leverkusen.

Tờ ESPN bình luận: “Maza thi đấu xuất sắc trong mùa giải đầu tiên khoác áo Leverkusen khi ra sân 44 trận đấu, dù phải cạnh tranh với cầu thủ chất lượng. Cầu thủ 20 tuổi này có khả năng tắc bóng tuyệt vời, sự năng nổ và khả năng di chuyển linh hoạt cùng với khả năng tung ra đường chuyền có tính sát thương cao.

Ở World Cup 2026, Riyad Mahrez vẫn là niềm cảm hứng của đội tuyển Algeria nhưng Maza hứa hẹn sẽ bước ra ánh sáng và đóng vai trò quan trọng. Có nhiều điểm đến tiềm năng nếu Maza thi đấu tốt. Tiền vệ sinh năm 2005 đang nhận được sự quan tâm của Man City, Liverpool, Arsenal”.

Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam và trưởng thành từ nền bóng đá Đức. Cuối cùng, tiền vệ sinh năm 2005 đã quyết định lựa chọn khoác áo đội tuyển Algeria (thay vì tuyển Việt Nam hoặc Đức), dù trong quá khứ, anh là thành viên của các đội trẻ Đức.

Nói về quyết định lựa chọn đội tuyển Algeria, Ibrahim Maza cho biết: “Tôi lựa chọn Algeria vì lý do thể thao. Tôi còn trẻ và muốn có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Gia đình đã cố vấn cho tôi về sự lựa chọn này. Đó là quyết định không dễ dàng. Tôi đã có thời gian dài gắn bó với bóng đá Đức và thi đấu ở các cấp độ đội trẻ”.

Ibrahim Maza được kỳ vọng sẽ bùng nổ ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Theo định giá mới nhất của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Ibrahim Maza đã tăng vọt giá trị lên 45 triệu euro (khoảng 1.300 tỷ đồng). Anh tiếp tục trở thành cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất trong lịch sử. Nên nhớ, sau khi chuyển sang Leverkusen vào năm ngoái, Ibrahim Maza chỉ được định giá 12 triệu euro.

Ở mùa giải này, Ibrahim Maza là nhân tố quan trọng của CLB Leverkusen. Sau 44 trận ra sân, anh đã ghi được 5 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo thành bàn.

Ngoài Maza, tờ ESPN cũng đặt niềm tin vào nhiều ngôi sao trẻ khác sẽ tỏa sáng ở World Cup 2026 như Yan Diomande (19 tuổi, Bờ Biển Ngà), Rayan (19 tuổi, Brazil), Caleb Yirenkyi (20 tuổi, Ghana), Ayyoub Bouaddi (18 tuổi, Morocco), Tarik Muharemovic (23 tuổi, Bosnia và Herzegovina), Lucas Herrington (18 tuổi, Australia), Victor Munoz (22 tuổi, Tây Ban Nha).