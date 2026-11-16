Sự việc xảy ra khi Joao Neves đang giao lưu, ký tặng và chụp hình với CĐV. Bất ngờ, một người hâm mộ đã lên tiếng chất vấn tiền vệ của PSG về thái độ của anh và một vài đồng đội sau khi C.Ronaldo từ giã đội tuyển quốc gia.

“Joao này, tại sao các anh lại quên mất ai là người đã giúp mình trở nên vĩ đại? Các anh phải biết tôn trọng cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”, người này nói.

Joao Neves bị CĐV chất vấn vì thiếu tôn trọng C.Ronaldo

Joao Neves lập tức quay đầu nhìn về phía cổ động viên sau khi nghe những lời chất vấn, nhưng không đáp trả mà tiếp tục ký tặng người hâm mộ.

Đoạn video ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ không tốt giữa Joao Neves và C.Ronaldo.

Đáng chú ý, Joao Neves là một trong ba cầu thủ (cùng với Vitinha và Nuno Mendes) không tri ân C.Ronaldo trên trang cá nhân sau khi siêu sao số 7 từ giã đội tuyển quốc gia. Thay vào đó, cầu thủ này chỉ ấn nút “Thích” trong tuyên bố của CR7.

Ngược dòng thời gian, người hâm mộ thấy mối quan hệ của C.Ronaldo và Joao Neves khá phức tạp. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 4, Joao Neves đã được yêu cầu lựa chọn cầu thủ hay nhất giải Saudi Arabia. Joao Neves đã đưa ra câu trả lời là Joao Felix, chứ không phải C.Ronaldo.

Joao Neves từng có nhiều phát ngôn "đụng chạm" về C.Ronaldo trong quá khứ (Ảnh: Getty).

Điều đáng nói, khi được hỏi về cầu thủ xuất sắc nhất tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Neves không ngần ngại lựa chọn Lionel Messi. Thậm chí, tiền vệ sinh năm 2004 đã tự lựa chọn mình là gương mặt nổi bật nhất đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ở World Cup 2026, Joao Neves cũng khiến nhiều cổ động viên Bồ Đào Nha không hài lòng khi tuyên bố: “Chúng tôi hiểu rằng Cristiano đã làm được gì cho đội bóng. Nhưng hiện tại, anh ấy không khác gì chúng tôi. Anh ấy cũng chỉ là thành viên của tập thể như nhiều cầu thủ khác”. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Joao Neves là kẻ vô ơn.