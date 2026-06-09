Ngôi sao Arsenal chia tay World Cup 2026 trước ngày khai mạc

Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Jurrien Timber đã trở lại khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG. Tưởng chừng như hậu vệ này sẽ có thể tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Hà Lan nhưng tình hình lại không diễn ra như dự kiến.

Timber chia tay World Cup 2026 vào phút chót (Ảnh: Getty).

Theo thông báo từ đội tuyển Hà Lan, Jurrien Timber đã phải rời khỏi trại huấn luyện của đội bóng sau trận giao hữu với Uzbekistan vào hôm 8/6. Đội bóng áo da cam thông báo: “Jurrien Timber vẫn chưa hồi phục đủ sức khỏe sau chấn thương háng để tham gia World Cup 2026.

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của đội ngũ y tế, đội tuyển Hà Lan quyết định để Timber sẽ rời khỏi trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia tại New York sau trận đấu với Uzbekistan”.

Hậu vệ Lutsharel Geertuida của Sunderland đã được HLV Ronald Koeman triệu tập bổ sung vào đội tuyển Hà Lan thay thế Timber.

Nói về quyết định này, HLV Koeman cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Timber vào hôm qua và thật không may khi phải xác nhận thông tin cậu ấy rời khỏi đội tuyển. Với Timber, chúng tôi có 8 hậu vệ. Sau khi cậu ấy rút lui, đội bóng chỉ còn 7 người. Chúng tôi không thể chờ đợi Timber vì chấn thương của cậu ấy không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Vì vậy, tôi quyết định trao cơ hội cho Geertuida”.

Lutsharel Geertuida của Sunderland được triệu tập thay thế Timber (Ảnh: Getty).

HLV Koeman từ chối đổ lỗi cho Arsenal vì sử dụng Timber quá sớm. Ông nói: “Bạn không thể đổ lỗi cho CLB. Tôi cũng không muốn như vậy. Tuy nhiên, rõ ràng, việc sử dụng Timber quá sớm không giúp ích được gì.

Timber đã không có thể lực tốt trong một thời gian dài và vẫn còn các triệu chứng không thuyên giảm nhanh chóng, điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ không đủ thể lực để thi đấu trong thời gian ngắn sắp tới”.

Ở World Cup 2026, Hà Lan sẽ nằm chung bảng với Thụy Điển, Nhật Bản và Algeria. Lễ khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng thời tại Mỹ, Mexico và Canada vào 2h ngày 12/6.