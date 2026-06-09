Neymar phát tín hiệu lạc quan trước chiến dịch World Cup của tuyển Brazil

Tiền đạo Neymar đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân, theo xác nhận mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF). Kết quả chụp MRI cho thấy cầu thủ 34 tuổi đang tiến triển tốt và quá trình điều trị diễn ra đúng theo kế hoạch của đội ngũ y tế đội tuyển.

"Cuộc kiểm tra cho thấy quá trình điều trị đang đạt được những bước tiến tích cực, đúng với các thông số dự kiến. Neymar sẽ tiếp tục chương trình hồi phục và chuẩn bị thể lực theo kế hoạch của đội ngũ y tế đội tuyển quốc gia Brazil", thông báo của CBF nêu rõ.

Neymar vẫy chào khán giả ở trận giao hữu giữa tuyển Brazilv và Panama hôm 31/5 (Ảnh: Getty).

Ngôi sao thuộc biên chế Santos gặp chấn thương rách cơ bắp chân cấp độ 2 vào giữa tháng 5, buộc anh phải nghỉ thi đấu từ hai đến ba tuần. Vấn đề này đã khiến Neymar bỏ lỡ hai trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Brazil gặp Panama và Ai Cập. Khả năng góp mặt của anh ở trận mở màn bảng C gặp Morocco tại East Rutherford, New Jersey, vào cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ.

Tình trạng của Neymar đang được theo dõi đặc biệt, bởi anh vẫn được xem là một trong những quân bài quan trọng nhất của HLV Carlo Ancelotti tại World Cup 2026. Dù liên tục gặp khó khăn vì chấn thương trong những năm gần đây, tiền đạo sinh năm 1992 vẫn được triệu tập vào danh sách cuối cùng của Brazil sau khi cho thấy sự cải thiện đáng kể về thể trạng và phong độ trong màu áo Santos.

HLV Ancelotti tin rằng kinh nghiệm cùng khả năng tạo đột biến của Neymar sẽ mang đến giá trị lớn cho đội tuyển. Trong bối cảnh Brazil sở hữu nhiều ngôi sao trẻ như Vinicius Junior, Rodrygo, Endrick hay Bruno Guimaraes, Neymar vẫn được xem là thủ lĩnh tinh thần và là cầu nối giữa các thế hệ cầu thủ.

World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với Neymar, bởi đây nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng anh góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trên mạng xã hội, cựu tiền đạo Barcelona và Paris Saint-Germain từng đăng tải thông điệp "Last Dance", làm dấy lên nhận định rằng giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico sẽ là chương cuối trong sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn một thập kỷ của anh.

Neymar từng tham dự các kỳ World Cup 2014, 2018 và 2022 nhưng chưa thể hoàn thành giấc mơ vô địch. Tại World Cup 2014 trên sân nhà, anh chơi nổi bật trước khi dính chấn thương lưng nghiêm trọng ở tứ kết. Bốn năm sau tại Nga, Brazil dừng bước trước Bỉ ở vòng tứ kết. Đến Qatar năm 2022, Neymar ghi bàn trong trận tứ kết gặp Croatia nhưng Selecao vẫn bị loại sau loạt sút luân lưu đầy tiếc nuối.

Sự nghiệp của Neymar bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các chấn thương (Ảnh: Getty).

Những thất bại đó khiến World Cup trở thành danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của Neymar. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 79 pha lập công, đồng thời đứng thứ hai về số lần khoác áo đội tuyển với 128 trận.

Về phía Brazil, World Cup 2026 là cơ hội để đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2002. Selecao đã sở hữu năm chức vô địch thế giới nhưng chưa một lần góp mặt trong trận chung kết kể từ khi đăng quang tại Nhật Bản và Hàn Quốc cách đây 24 năm.

Chính vì vậy, quá trình hồi phục của Neymar đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nếu kịp trở lại trong giai đoạn vòng bảng, anh có thể trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch thế giới thứ 6 của Brazil. Sau trận gặp Morocco (14/6), Selecao sẽ lần lượt đối đầu Haiti vào ngày 20/6 tại Philadelphia và Scotland vào ngày 25/6 tại Miami để hoàn tất vòng bảng.