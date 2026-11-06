Làm khách trên sân của HL Hà Tĩnh ở vòng 7 V-League diễn ra tối 6/11, CLB Nam Định tung vào sân 4 ngoại binh và chủ động gây sức ép tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, HL Hà Tĩnh cũng chơi tự tin với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Đội chủ nhà thậm chí có cơ hội mở tỷ số trước, nhưng những pha dứt điểm của Hoàng Anh và Luiz Antonio đều thiếu chính xác.

CLB Nam Định (áo trắng) chơi tự tin ngay trên sân nhà của HL Hà Tĩnh (Ảnh: FC Nam Định).

Phút 31, đội khách bất ngờ có bàn mở tỷ số sau một pha phối hợp đá phạt góc bên cánh phải. Eboa di chuyển khôn khéo, đánh đầu trả bóng ngược để Caio Cesar băng vào đánh đầu dũng mãnh, làm tung lưới thủ thành Thanh Tùng.

4 phút sau, HL Hà Tĩnh suýt có bàn gỡ hòa khi tiền đạo Charles Atshimene đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, thủ môn Nguyên Mạnh đã phản xạ xuất sắc, bay người cản phá để cứu thua cho đội khách. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về Nam Định.

Sang hiệp 2, Nam Định bất ngờ phải chơi thiếu người từ phút 55. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Hồng Duy có pha phạm lỗi thô bạo với Văn Huy và quyết định rút thẻ đỏ, thay cho thẻ vàng trước đó, đối với cựu cầu thủ HA Gia Lai.

Lợi thế hơn người giúp HL Hà Tĩnh tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, thủ thành Nguyên Mạnh tiếp tục thi đấu xuất sắc, bảo vệ mành lưới cho Nam Định.

CLB Nam Định thắng nghẹt thở HL Hà Tĩnh nhờ bàn thắng được ghi ở phút bù giờ 90+4 (Ảnh: FC Nam Định).

Dù vậy, phút 83, HL Hà Tĩnh cũng tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Luiz Antonio. Tưởng như hai đội sẽ chia điểm, nhưng ở phút bù giờ 90+4, Caio Cesar đột phá xuống sát đường biên ngang bên cánh phải trước khi thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Văn Vĩ băng vào đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Nam Định.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng LPBank V-League 2026-2027 với 16 điểm sau 7 vòng đấu. Trong khi đó, HL Hà Tĩnh vẫn đứng thứ 4 với 11 điểm.

Ở trận đấu diễn ra trên sân vận động Bình Phước, CLB Đồng Nai giành chiến thắng sít sao 1-0 trước SHB Đà Nẵng. Sau chuỗi trận bết bát với 5 thất bại và một trận hòa, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng nhập cuộc đầy quyết tâm nhằm cải thiện thứ hạng.

Phút thứ 6, tiền đạo Công Phượng thử tài thủ môn Đỗ Sỹ Huy bằng cú sút từ khoảng cách 20m nhưng không thành công. Đến phút 24, tiền vệ Milos Vulic dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang sau đường chuyền thuận lợi của Công Phượng.

Milos Vulic ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền giúp CLB Đồng Nai đánh bại SHB Đà Nẵng (Ảnh: FC Đồng Nai).

Những nỗ lực của Công Phượng cuối cùng cũng được đền đáp khi anh mang về quả phạt đền ở phút 39. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Matias Fracchia Moreira đã phạm lỗi với cựu cầu thủ HA Gia Lai. Trên chấm 11m, Milos Vulic thực hiện thành công, ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn tổ chức phòng ngự chắc chắn và bảo toàn chiến thắng 1-0 đến hết trận.

Chiến thắng này giúp Đồng Nai giành 3 điểm quan trọng, qua đó vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này hiện hơn đội đứng cuối bảng HA Gia Lai đúng một điểm và vẫn đang thi đấu ít hơn một trận.