Messi toả sáng giúp Argentina có chuỗi phong độ ấn tượng trước World Cup

Messi ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Iceland.

Nhà đương kim vô địch Argentina đã có trận giao hữu cuối cùng với Iceland nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026 diễn ra vào sáng 10/6 (giờ Việt Nam).

Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Lionel Scaloni chỉ mất 8 phút để có bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc của Valentin Barco ngay trước vòng cấm.

Messi góp công với 1 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Iceland (Ảnh: Getty).

Argentina, với chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) là 2,48 so với 1,48 của đối thủ, đã hai lần bị cột dọc từ chối bàn thắng trong hiệp 2, khi Mac Allister và Lautaro Martinez lần lượt bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai của đội bóng xứ Tango khởi nguồn từ ngôi sao quen thuộc ở phút thứ 72. Chỉ vài phút sau khi vào sân, đường chuyền xuyên tuyến của Messi cho Lautaro Martinez đã khiến cầu thủ này bị phạm lỗi trong vòng cấm. Ngôi sao từng 8 lần giành Quả bóng vàng dễ dàng thực hiện thành công quả phạt đền ngay sau đó.

Đội bóng của Scaloni đã ghi bàn thắng thứ 3 chỉ 4 phút trước khi trận đấu kết thúc, khi Almada kết thúc một pha phối hợp đẹp mắt bằng cú dứt điểm cận thành sau đường chuyền ngang của De Paul.

Chiến thắng này ghi dấu đương kim vô địch World Cup Argentina đã trải qua 7 trận thắng liên tiếp ở các trận giao hữu kể từ hồi tháng 10 năm ngoái đến nay, cho thấy đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đã sẵn sàng để bảo vệ ngôi vương tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh năm nay.

Tuyển Argentina nằm ở bảng J, đụng độ với các đối thủ tương đối dễ thở gồm Algeria, Áo và Jordan.