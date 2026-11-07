Ở tuổi 41, Ronaldo đã chính thức tuyên bố giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha thông qua một video được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 5/11.

Quyết định này được đưa ra sau một thời gian căng thẳng với huấn luyện viên Jorge Jesus, người kế nhiệm HLV người Tây Ban Nha Roberto Martínez để dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026.

Ronaldo khép lại 23 năm cống hiến cho tuyển Bồ Đào Nha khi tuyên bố giã từ Selecao châu Âu vào ngày 5/11 (Ảnh: Getty).

Tuyên bố của Ronaldo đồng nghĩa với việc anh khép lại 23 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia, với những kỷ lục về số lần ra sân (234 trận) và số bàn thắng (146 bàn) trong màu áo Selecao châu Âu.

Trong suốt sự nghiệp quốc tế, Ronaldo góp công lớn giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch Euro 2016 tại Pháp và hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Tuy nhiên, cách Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia lại có nhiều khác biệt so với Lionel Messi, dù cả hai đều được xem là những huyền thoại của bóng đá thế giới.

Ronaldo rời đội tuyển quốc gia sau thời gian căng thẳng

Mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus được cho là đã rạn nứt khi đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự UEFA Nations League hồi tháng 9. CR7 có tên trong danh sách triệu tập ở 4 trận đấu đầu tiên của giải đấu và đá chính trong chiến thắng trước Wales với tỷ số 1-0.

Ở trận đấu tiếp theo gặp Na Uy, Ronaldo phải ngồi dự bị, dù đã ra sân khởi động hơn 30 phút. Bồ Đào Nha sau đó giành chiến thắng 2-1.

Ronaldo cuối cùng đã lên máy bay riêng và rời đội tuyển Bồ Đào Nha trước các trận đấu với Đan Mạch và Na Uy, khép lại đợt tập trung quốc tế. Quyết định này xuất phát từ những bất đồng với HLV Jorge Jesus. Ronaldo sau đó tiết lộ rằng nhà cầm quân này đã nhiều lần thất hứa với anh.

Euro 2016 là danh hiệu danh giá nhất trong sự nghiệp của Ronaldo (Ảnh: Getty).

Vụ việc dẫn đến những án phạt kỷ luật đối với Ronaldo. Tiền đạo này bị đình chỉ thi đấu 30 ngày, án phạt mà anh đã chấp hành xong, đồng thời phải nộp phạt 255 euro (khoảng 7,5 triệu đồng) vì tự ý rời khỏi đội tuyển.

Dù vẫn có khả năng được HLV Jorge Jesus triệu tập trở lại trong đợt tập trung tiếp theo, Ronaldo bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia vào ngày 5/11.

Messi được tổ chức trang trọng khi chia tay đội tuyển Argentina

Lời chia tay của Lionel Messi với đội tuyển Argentina diễn ra theo một cách hoàn toàn khác. Ở tuổi 39, ngôi sao này tuyên bố sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2026, giải đấu mà Argentina để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết sau hiệp phụ.

Lễ chia tay chiếc áo số 10 của Messi diễn ra trong trận giao hữu với Benin tại sân Monumental (Argentina) của CLB River Plate và được tổ chức trang trọng vào tháng 10. Đây cũng là dịp để người hâm mộ tri ân cầu thủ đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar.

Messi chia tay tuyển Argentina sau World Cup 2026 và anh đã có trận đấu chia tay đầy ý nghĩa khi Argentina đá giao hữu với Benin (Ảnh: Getty).

Messi khép lại sự nghiệp quốc tế với tư cách cầu thủ giữ kỷ lục về số trận ra sân (208), số bàn thắng (126), số pha kiến tạo (68) và số chiến thắng (135) cho đội tuyển Argentina sau 21 năm.

Bên cạnh chức vô địch World Cup, anh còn giành hai danh hiệu Copa America, sau một hành trình quốc tế đầy vinh quang nhưng cũng không thiếu những thời điểm thất vọng.

Trước khi chạm đến đỉnh cao bóng đá thế giới cùng Argentina, Messi từng thất bại trong 4 trận chung kết, gồm World Cup 2014 và các kỳ Copa America 2007, 2015, 2016. Những thất bại này thậm chí khiến anh tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, Messi sau đó đã thay đổi quyết định, trở lại đội tuyển và cuối cùng giành chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar.

Messi và Ronaldo: Cuộc cạnh tranh định hình hai thập kỷ bóng đá

Với 8 Quả bóng vàng dành cho Messi và 5 danh hiệu thuộc về Ronaldo, hai ngôi sao này đã thống trị bóng đá thế giới trong khoảng 20 năm, tạo ra khoảng cách đáng kể so với những cầu thủ khác.

Cuộc cạnh tranh giữa hai huyền thoại càng trở nên gay gắt khi Ronaldo gia nhập Real Madrid, trong bối cảnh Messi đang tỏa sáng tại Barcelona. Những trận "Siêu kinh điển" giữa hai gã khổng lồ Tây Ban Nha trở thành sự kiện toàn cầu, thu hút hàng triệu người hâm mộ theo dõi.

Sau khi rời bóng đá châu Âu, cả hai đều lựa chọn những hướng đi mới trong sự nghiệp. Ronaldo, trưởng thành từ học viện Sporting Lisbon, từng khoác áo Juventus và Man Utd trước khi gia nhập Al Nassr tại Saudi Arabia. Trong khi đó, Messi lần lượt thi đấu cho Barcelona, Paris Saint Germain trước khi chuyển đến Inter Miami tại Mỹ.

Dù tiếp tục tập trung vào các giải đấu cấp CLB, cả hai vẫn có cơ hội tranh tài trên những sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Messi và Ronaldo đã tạo ra một cuộc cạnh tranh đầy thú vị trong khoảng 20 năm qua (Ảnh: Getty).

World Cup 2026 cho thấy sự khác biệt giữa Messi và Ronaldo

World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada cũng đánh dấu lần cuối cùng Messi và Ronaldo góp mặt ở giải đấu này. Cả hai cùng nắm giữ kỷ lục 6 lần tham dự các vòng chung kết World Cup, nhưng hành trình của họ lại có những khác biệt đáng kể.

Messi là một trong những nhân tố chủ chốt của đội tuyển Argentina, giúp đội bóng tiến vào trận chung kết. Tiền đạo này kết thúc giải đấu với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong đội hình và là cầu thủ không thể thiếu.

Trong khi đó, Ronaldo có trải nghiệm khác biệt. Đội tuyển Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ở vòng 1/8, trước khi đối thủ đăng quang chức vô địch. Đội trưởng Bồ Đào Nha kết thúc giải đấu với 3 bàn thắng.

Việc Ronaldo thường xuyên được bố trí đá chính và hiếm khi bị thay ra đã gây nhiều tranh cãi trong suốt giải đấu, tương tự những gì từng xảy ra tại Euro 2024.

Ronaldo vẫn đang hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, quyết định chia tay đội tuyển quốc gia đã khép lại một chương đầy những thành tích lịch sử và kỷ lục cá nhân của siêu sao người Bồ Đào Nha.