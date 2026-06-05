Messi nhận giải thưởng đặc biệt trước thềm World Cup 2026

Giải thưởng "Công chúa xứ Asturias" là danh hiệu cao quý bậc nhất của Tây Ban Nha, vinh danh những cá nhân và tổ chức có đóng góp vượt trội trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, hợp tác quốc tế và thể thao. Hội đồng giám khảo đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho siêu sao người Argentina.

Messi ăn mừng chức vô địch World Cup 2022, có cho mình đầy đủ những danh hiệu cao quý nhất (Ảnh: Getty).

Họ khẳng định, bên cạnh tài năng thiên bẩm, chính công tác từ thiện bền bỉ giúp trẻ em thiệt thòi tiếp cận với giáo dục và y tế đã giúp Messi xứng đáng nhận vinh dự này.

"Lionel Messi không chỉ là cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử, mà còn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối nhờ lối sống khiêm tốn, tận tâm và đạo đức nghề nghiệp mẫu mực", thông báo từ ban tổ chức nhấn mạnh.

Trong đoạn video phát biểu được công bố vào ngày 4/6 từ đại bản doanh đội tuyển Argentina tại Kansas City, Messi không giấu được sự xúc động: "Đối với tôi, giải thưởng này là niềm tự hào lớn lao. Nó không chỉ ghi nhận những gì tôi thể hiện trên sân cỏ, mà còn cả những đóng góp ngoài xã hội".

Với danh hiệu đầy ý nghĩa này, Messi đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ bóng đá cá nhân đầu tiên được trao giải "Công chúa xứ Asturias" hạng mục thể thao. Anh vinh dự đứng chung danh sách với những tượng đài thể thao thế giới như Rafael Nadal, Michael Schumacher, Serena Williams hay Eliud Kipchoge.

Trước đó, Xavi Hernandez và Iker Casillas từng chia sẻ giải thưởng này vào năm 2012, trong khi tập thể đội tuyển Tây Ban Nha được vinh danh năm 2010.

Việc được vinh danh ngay trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ là nguồn khích lệ tinh thần to lớn cho Messi mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng vượt biên giới của chủ nhân 8 Quả bóng vàng, người đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều trẻ em trên khắp thế giới.