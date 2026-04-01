Messi ghi dấu ấn giúp Argentina thắng đậm, Brazil thắng nghẹt thở Croatia

Messi ghi dấu ấn trong ngày Argentina dễ dàng hạ Zambia

Đội tuyển Argentina đã nối dài chuỗi trận ấn tượng trước các đối thủ châu Phi với chiến thắng đậm 5-0 trước Zambia trong trận giao hữu tại Buenos Aires vào sáng 1/4. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng có thể đã nhuốm màu tiếc nuối khi đây được cho là trận đấu cuối cùng của một biểu tượng đẳng cấp thế giới trên sân nhà.

Messi tỏa sáng trong trận đấu có thể là cuối cùng của anh trong màu áo tuyển quốc gia tại quê nhà Argentina (Ảnh: Getty).

Nếu những đồn đoán là đúng, rằng đây là lần cuối cùng Lionel Messi khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu trên sân nhà, anh đã nhanh chóng để lại dấu ấn. Ngay phút thứ 3, Messi thực hiện đường kiến tạo thứ 8 trong 9 trận quốc tế tại La Bombonera, giúp Julian Alvarez dứt điểm hiểm hóc vào góc trái khung thành, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này mở ra chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp cho Argentina. Bảy phút sau, Alvarez suýt chút nữa trở thành người kiến tạo, nhưng đường chuyền cuối cùng của anh đã bị cắt.

Zambia thường xuyên để thủng lưới từ 3 bàn trở lên và thua mọi trận đấu với các đối thủ ngoài châu Phi trong thập kỷ này, đội khách gần như không tạo ra được bất kỳ phản kháng đáng kể nào. Dù không cần tăng tốc quá nhiều, Argentina vẫn nhân đôi cách biệt ở phút 44. Alexis Mac Allister tung đường chọc khe tinh tế, tạo điều kiện cho Messi dứt điểm cận thành vào góc phải, nâng tỷ số lên 2-0.

Mọi hy vọng mong manh của Zambia chính thức tan biến chỉ 5 phút sau giờ nghỉ. Sau một cú sút trước đó đi vọt xà, Albert Kangwanda phạm lỗi vụng về với Thiago Almada trong vòng cấm. Thay vì tự thực hiện quả phạt đền, Messi đã nhường bóng cho đội phó Nicolas Otamendi, một khoảnh khắc được xem là sự trao lại vai trò. Trung vệ của Benfica dễ dàng ghi bàn bằng cú sút vào chính giữa khung thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Argentina thể hiện đẳng cấp vượt trội hơn hẳn các cầu thủ Zambia (Ảnh: Getty)

Khi chiến thắng thứ 11 trong 13 trận gần nhất gần như nằm chắc trong tay, đồng thời kéo dài chuỗi toàn thua của Zambia trước các đại diện Nam Mỹ lên con số 5, Argentina tiếp tục phô diễn kỹ thuật và gia tăng cách biệt ở phút 68. Sự phối hợp khéo léo giữa Valentin Barco và Almada giúp Almada xâm nhập vòng cấm và căng ngang. Bóng vô tình đập đầu Dominic Chanda bay vào lưới khi anh nỗ lực cản phá, nâng tỷ số lên 4-0.

Trận đấu thực sự là màn “người lớn đá với trẻ con”, chỉ như buổi tập nhẹ cho nhà đương kim vô địch thế giới. Argentina tiếp tục ghi thêm bàn thứ 5 ở phút bù giờ nhờ công của Barco. Với kết quả này, Argentina có trận giữ sạch lưới thứ 26 trong 31 chiến thắng kể từ khi đăng quang World Cup vào tháng 12/2022. Trong khi đó, khoảnh khắc lịch sử của Zambia trước một ông lớn Nam Mỹ vẫn phải chờ đợi, khi họ đã thủng lưới ít nhất 2 bàn ở 5 trận giao hữu gần nhất.

Brazil thắng nghẹt thở 3-1 trước Croatia

Brazil đã chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại ấn tượng của Croatia (8 thắng, 1 hòa) bằng chiến thắng kịch tính 3-1 trong trận giao hữu cuối cùng trên sân Camping World (Orlando, Mỹ) vào sáng 1/4. Đây là màn tổng duyệt quan trọng cho cả hai đội trước thềm World Cup 2026 vào mùa hè.

Trận đấu chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Dominik Livakovic bên phía Croatia trong hiệp một. Anh liên tục từ chối các cơ hội mười mươi của Brazil, bao gồm cú sút của Danilo và pha dứt điểm cận thành của Joao Pedro, cũng như cú cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Matheus Cunha. Tuy nhiên, Livakovic không thể ngăn cản Danilo mở tỷ số cho Brazil trước giờ nghỉ, sau pha phản công nhanh do Vinicius Junior khởi xướng. Croatia cũng có cơ hội đáng chú ý với cú đánh đầu của Luka Vuskovic từ quả đá phạt của Luka Modric, nhưng không thắng được thủ môn Bento.

Dalino ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, Croatia đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều sức ép. Bento phải trổ tài cản phá cú sút xa của Andrej Kramaric ngay đầu hiệp. Với nhiều sự thay đổi nhân sự, Brazil dần mất thế trận. Croatia kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục uy hiếp khung thành đối phương. Nỗ lực của họ được đền đáp khi Lovro Majer gỡ hòa ở phút 84, tận dụng đường chuyền xé toang hàng thủ của Toni Fruk để đánh bại Bento.

Tuy nhiên, niềm vui của Croatia không kéo dài. Brazil nhanh chóng tái lập thế dẫn trước từ chấm phạt đền sau khi Endrick bị phạm lỗi trong vòng cấm. Igor Thiago, trong lần thứ hai khoác áo đội tuyển, đã không mắc sai lầm, đánh lừa Livaković để nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 88. Chỉ 4 phút sau, Gabriel Martinelli ấn định chiến thắng 3-1 cho Brazil bằng cú dứt điểm hiểm hóc từ đường chuyền của Endrick.

Đây mới là chiến thắng thứ hai của Brazil trong 5 trận gần nhất (1 hòa, 2 thua), nhưng là sự chuẩn bị cần thiết cho vòng chung kết sắp tới. Về phía Croatia, dù thất bại, màn trình diễn tích cực của họ cho thấy họ sẽ là đối thủ đáng gờm tại Bắc Mỹ vào tháng 6 và 7.