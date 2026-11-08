Trận hòa 3-3 trước Charlotte FC ở lượt trận cuối mùa giải thường niên 2026 dù không ghi dấu bàn thắng của Lionel Messi, nhưng khoảng cách an toàn tạo ra trước đó là quá đủ để siêu sao 39 tuổi chính thức bảo vệ thành công danh hiệu MLS Golden Boot.

Khép lại mùa giải thường niên 2026, Messi sở hữu 26 bàn thắng sau 31 trận, bỏ xa các đối thủ bám đuổi phía sau là Petar Musa (FC Dallas, 22 bàn) và Sam Surridge (Nashville SC, 21 bàn).

Chiến tích này giúp thủ quân của Inter Miami đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành Vua phá lưới ở hai mùa giải liên tiếp (trước đó anh ẵm giải năm 2025 với 29 bàn). Đồng thời, Messi cũng trở thành cầu thủ thứ 6 trong lịch sử giải đấu có nhiều hơn một lần chiến thắng ở danh hiệu cao quý này.

Messi đi vào lịch sử giải MLS (Ảnh: Getty).

Ở tuổi 39, hiệu suất ghi bàn và tầm ảnh hưởng của El Pulga lên lối chơi của Inter Miami vẫn là mối đe dọa đối với mọi hàng phòng ngự của các CLB tại Mỹ.

Trong 26 pha lập công ở mùa giải 2026, Messi chỉ có một bàn đến từ chấm phạt đền. Với 25 bàn thắng không penalty, Messi sở hữu thành tích cao thứ hai lịch sử giải đấu, chỉ xếp sau kỷ lục 28 bàn (không penalty) do chính anh lập nên ở mùa giải 2025.

Messi đóng góp vào tổng cộng 43 bàn thắng (bao gồm bàn thắng và kiến tạo) ở mùa giải này. Anh trở thành cầu thủ duy nhất lịch sử MLS cán mốc tối thiểu 40 lần ghi dấu giày vào bàn thắng trong hai mùa giải liên tiếp.

Tính trong 3 mùa giải thường niên MLS gần nhất kể từ khi cập bến nước Mỹ năm 2023, siêu sao người Argentina đã ghi tổng cộng 75 bàn thắng và trực tiếp ghi dấu giày vào 127 bàn thắng cho Inter Miami.

Dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, Lionel Messi vẫn tiếp tục xô đổ các kỷ lục cá nhân, khẳng định vị thế của một huyền thoại sống và là nguồn cảm hứng lớn nhất trên các sân cỏ xứ cờ hoa.