"Khi Messi tuyên bố từ giã đội tuyển Argentina, Ronaldo đã phản hồi gần như ngay lập tức, bày tỏ sự tôn trọng và khích lệ anh ấy. Nhưng khi Ronaldo giải nghệ, Messi hoàn toàn thờ ơ", một người hâm mộ bày tỏ trên mạng xã hội khi cảm thấy sự im lặng khó hiểu từ Messi đối với quyết định từ giã đội tuyển quốc gia của Ronaldo vào ngày 5/11.

Ronaldo khép lại 23 năm cống hiến cho tuyển Bồ Đào Nha với nhiều kỷ lục khó bị phá vỡ.

Trước đó, Ronaldo gây chấn động bóng đá thế giới khi tuyên bố từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha, chỉ một ngày trước khi HLV Jorge Jesus công bố danh sách triệu tập tham dự UEFA Nations League trong tháng 11.

Quyết định của chân sút sinh năm 1985 đồng nghĩa với việc khép lại hành trình 23 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia, kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2003. Ronaldo hiện giữ kỷ lục cầu thủ ra sân nhiều nhất (234 trận) và ghi bàn nhiều nhất (146 bàn) cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh góp công giúp đội bóng giành chức vô địch Euro 2016 cùng hai danh hiệu UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Đáng chú ý, hàng loạt HLV, danh thủ bóng đá thế giới và người hâm mộ đã lên tiếng tri ân những đóng góp của Ronaldo cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Messi vẫn giữ im lặng cho đến thời điểm hiện tại.

Điều đáng nói, khi Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, Ronaldo đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ và khích lệ đối thủ lớn nhất của mình trong cuộc đua giành các danh hiệu và phá vỡ những kỷ lục suốt hơn 20 năm qua.

“Leo, bao năm cống hiến cho đất nước và một câu chuyện sẽ còn mãi. Tôi vô cùng tôn trọng những gì cậu đã đạt được với Argentina. Một cái ôm”, Ronaldo bày tỏ.

Messi và Ronaldo đã cùng nhau giành tới 13 Quả bóng vàng trong sự nghiệp (Ảnh: Sky Sport).

Dù Messi vẫn im lặng, nhiều đồng đội của Ronaldo cùng các danh thủ bóng đá thế giới đã lên tiếng tri ân huyền thoại người Bồ Đào Nha.

“Được thi đấu cùng anh trong nhiều năm qua quả là niềm tự hào và vinh dự lớn lao! Anh là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả”, Bernardo Silva, cựu đồng đội của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha, chia sẻ.

“Anh đã và sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Thật vinh dự khi được cùng anh thi đấu trên sân. Cảm ơn anh”, trung vệ Ruben Dias bày tỏ.

“Cảm ơn anh, huyền thoại!”, tiền đạo Joao Felix viết. Trong khi đó, tiền đạo Neymar cũng gửi lời tri ân ngắn gọn: “Huyền thoại!”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng dành những lời ca ngợi đặc biệt cho Ronaldo:

“Ít cầu thủ nào có thể chiếm được trái tim của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới như Cristiano. Sự nghiệp của anh được định hình bởi tài năng phi thường, quyết tâm không ngừng nghỉ và khát khao vượt qua mọi giới hạn.

Là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau và là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại trong bóng đá quốc tế, Cristiano đã đạt được những thành tích có thể sẽ không bao giờ bị xô đổ. Tuy nhiên, di sản vĩ đại nhất của anh còn vượt xa những kỷ lục, danh hiệu và bàn thắng.

Anh đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, đoàn kết hàng triệu người hâm mộ và mang niềm hy vọng, niềm tự hào của Bồ Đào Nha đến những sân khấu lớn nhất thế giới.

Cảm ơn Cristiano vì niềm đam mê, những khoảnh khắc khó quên và những đóng góp to lớn cho môn thể thao tuyệt vời này, khi anh tự hào khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia. Sự nghiệp quốc tế của anh sẽ mãi mãi là một phần của lịch sử bóng đá”.