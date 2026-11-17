Bà Dolores Aveiro vừa khiến làng túc cầu Bồ Đào Nha chấn động vì phát biểu gây bão. Mẹ của C.Ronaldo tỏ ra vui mừng khi đội nhà thua đậm. Đồng thời, bà cho rằng con trai mình bị đối xử bội bạc.

Mẹ của C.Ronaldo hả hê khi đội tuyển Bồ Đào Nha thất bại (Ảnh: Instagram).

Chia sẻ trong sự kiện tại sân vận động Alvalade vào ngày 16/11, bà Dolores Aveiro tuyên bố: “Đội tuyển Bồ Đào Nha chịu thất bại là đáng đời. Tôi còn cảm thấy vui vì điều đó”.

Khi được phóng viên hỏi liệu C.Ronaldo có cảm thấy buồn bã sau cuộc chia tay này hay không, mẹ cầu thủ này ngập ngừng đáp: “Tôi cũng buồn vì chuyện đó nhưng đây không phải là lúc nói chuyện này”.

Sự bất mãn của bà Dolores Aveiro xuất phát từ cách Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tổ chức lễ tri ân cũng như phản ứng của một số đồng đội cũ đối với C.Ronaldo. Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Bồ Đào Nha mặc áo số 7 bước ra sân. Tuy nhiên, bà không hài lòng vì con trai của mình không có mặt ở buổi lễ.

Bà chỉ trích: “Lễ tri ân đáng lẽ phải được tổ chức trước mặt C.Ronaldo, chứ không phải khi nó vắng mặt”.

Bà Dolores Aveiro tỏ ra chạnh lòng khi so sánh cách các cầu thủ Bồ Đào Nha phản ứng trước quyết định chia tay đội tuyển của C.Ronaldo với màn tri ân mà các cầu thủ Argentina dành cho Messi. Bà khẳng định: “Con trai tôi không được tôn trọng, kể cả từ các đồng đội”.

Mẹ của C.Ronaldo tố con trai mình bị đối xử bội bạc (Ảnh: Getty).

Mẹ của C.Ronaldo cũng hé lộ về một buổi lễ tri ân trang trọng dành cho C.Ronaldo đang được lên kế hoạch tại chính sân vận động Alvalade. Bà tiếp tục nói: “Hãy chờ xem. Khi đến thời điểm, mọi chuyện sẽ rõ”.

Điều đáng nói, cầu thủ Joao Neves cũng bị người hâm mộ chất vấn về thái độ của anh và một vài đồng đội sau khi C.Ronaldo từ giã đội tuyển quốc gia. “Joao này, tại sao các anh lại quên mất ai là người đã giúp mình trở nên vĩ đại? Các anh phải biết tôn trọng cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”, người này nói.

Joao Neves lập tức quay đầu nhìn về phía cổ động viên sau khi nghe những lời chất vấn, nhưng không đáp trả mà tiếp tục ký tặng người hâm mộ.

Joao Neves là một trong ba cầu thủ (cùng với Vitinha và Nuno Mendes) không tri ân C.Ronaldo trên trang cá nhân sau khi siêu sao số 7 từ giã đội tuyển quốc gia. Thay vào đó, cầu thủ này chỉ ấn nút “Thích” trong tuyên bố của CR7.

Ngược dòng thời gian, người hâm mộ thấy mối quan hệ của C.Ronaldo và Joao Neves khá phức tạp. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 4, Joao Neves đã được yêu cầu lựa chọn cầu thủ hay nhất giải Saudi Arabia. Joao Neves đã đưa ra câu trả lời là Joao Felix, chứ không phải C.Ronaldo.

Điều đáng nói, khi được hỏi về cầu thủ xuất sắc nhất tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Neves không ngần ngại lựa chọn Lionel Messi. Thậm chí, tiền vệ sinh năm 2004 đã tự lựa chọn mình là gương mặt nổi bật nhất đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ở World Cup 2026, Joao Neves cũng khiến nhiều cổ động viên Bồ Đào Nha không hài lòng khi tuyên bố: “Chúng tôi hiểu rằng Cristiano đã làm được gì cho đội bóng. Nhưng hiện tại, anh ấy không khác gì chúng tôi. Anh ấy cũng chỉ là thành viên của tập thể như nhiều cầu thủ khác”. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Joao Neves là kẻ vô ơn.