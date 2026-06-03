Man Utd xác nhận ngôi sao đầu tiên rời Old Trafford hè 2026

Man Utd và Napoli vừa xác nhận việc chuyển đổi hợp đồng cho mượn của tiền đạo Rasmus Hojlund thành hợp đồng mua đứt. Thông tin được hai câu lạc bộ công bố ngày 3/6, khép lại hành trình kéo dài ba năm của chân sút người Đan Mạch tại sân Old Trafford.

Hojlund gia nhập Napoli theo dạng cho mượn vào tháng 9 năm ngoái, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt nếu đội bóng Italia giành quyền tham dự Champions League mùa giải tiếp theo. Sau khi cán đích ở vị trí á quân Serie A, xếp sau Inter, Napoli đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện trong thỏa thuận với Man Utd.

Rasmus Hojlund chính thức chuyển tới Napoli sau một năm thi đấu theo dạng cho mượn (Ảnh: Getty)

Theo truyền thông Anh, Napoli đã trả 6 triệu euro phí mượn ban đầu và sẽ thanh toán thêm 44 triệu euro để hoàn tất thương vụ. Tổng số tiền thu về giúp Man Utd giảm bớt khoản lỗ từ bản hợp đồng từng tiêu tốn 83 triệu euro khi đưa Hojlund từ Atalanta về Old Trafford vào mùa hè năm 2023.

Trong màu áo Napoli, Hojlund nhanh chóng tìm lại sự tự tin. Tiền đạo 23 tuổi ghi 16 bàn thắng sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường, thành tích ngang bằng mùa giải đầu tiên của anh tại Man Utd. Khả năng di chuyển rộng, tranh chấp và hoạt động độc lập trên hàng công giúp Hojlund trở thành một trong những nhân tố quan trọng của đội bóng thành Naples trong mùa giải vừa qua.

Ngược lại, quãng thời gian của anh tại Man Utd không diễn ra như kỳ vọng. Sau mùa giải ra mắt tương đối tích cực với 16 bàn thắng sau 43 trận, phong độ của Hojlund sa sút đáng kể ở mùa 2024-25 khi chỉ ghi được 10 bàn sau 52 lần ra sân. Đây cũng là mùa giải đáng quên của "Quỷ đỏ" khi họ chỉ đứng thứ 15 tại Premier League và thất bại trước Tottenham ở trận chung kết Europa League.

Dù không thể khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu, Hojlund vẫn để lại một số dấu ấn đáng nhớ tại Old Trafford. Anh là thành viên của đội hình Man Utd giành FA Cup năm 2024, góp mặt trong chiến thắng 2-1 trước Man City tại Wembley. Tuy nhiên, áp lực từ mức phí chuyển nhượng khổng lồ cùng sự bất ổn của đội bóng khiến tiền đạo người Đan Mạch không thể phát huy hết tiềm năng.

Hojlund phát triển không đạt kỳ vọng trong màu áo của Man Utd (Ảnh: Getty).

Việc bán đứt Hojlund cũng phản ánh kế hoạch tái thiết mạnh mẽ mà Man Utd đang triển khai trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đội chủ sân Old Trafford vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức phí khoảng 35 triệu bảng, cho thấy ban lãnh đạo đang ưu tiên làm mới tuyến giữa sau mùa giải thất vọng.

Khoản tiền thu về từ thương vụ Hojlund được kỳ vọng sẽ giúp Man Utd tăng ngân sách chuyển nhượng và đẩy nhanh quá trình thanh lọc đội hình. Bên cạnh tiền đạo người Đan Mạch, một số cầu thủ khác cũng đang đối mặt tương lai bất định. Marcus Rashford vẫn chưa được xác định bến đỗ lâu dài sau quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn, trong khi Man Utd được cho là sẵn sàng lắng nghe những đề nghị phù hợp dành cho tuyển thủ Anh.

Ở vị trí thủ môn, Andre Onana không còn tương lai tại Old Trafford khi Senne Lammens đã có một mùa giải xuất sắc và chắc chắn vẫn là thủ môn số một của "Quỷ đỏ" trong mùa giải tới. Nếu nhận được đề nghị hợp lý, đội chủ sân Old Trafford có thể cân nhắc chia tay thủ thành người Cameroon nhằm tiếp tục tái cấu trúc lực lượng.

Sự ra đi của Hojlund vì thế nhiều khả năng chỉ là bước khởi đầu cho một mùa hè đầy biến động tại Old Trafford. Sau giai đoạn sa sút kéo dài, Man Utd đang đứng trước yêu cầu phải cải tổ mạnh mẽ cả về nhân sự lẫn định hướng phát triển để sớm trở lại cuộc đua danh hiệu ở nước Anh và châu Âu.